Украинские бойцы взяли в плен командира подразделения РФ «Черная мамба» 3 19.10.2023, 8:07

8,404

Пленник оказался не простым оккупантом.

Украинские защитники продолжают вести штурмы и брать в плен российских захватчиков. Так, на днях был взят в плен командир подразделения «Черная мамба».

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Оккупанта в плен взяли бойцы «Стальной границы». Это произошло на Лиманском направлении.

38-летний российский террорист был захвачен во время штурмовых действий на Лиманском направлении.

Захватчик оказался бывшим зеком. По его словам, в их подразделении морально-психологическое состояние критически низкое, а мотивацией воевать на территории Украины является исключительно денежная составляющая и снятие ранее наложенных судимостей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».