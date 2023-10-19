Украинские бойцы взяли в плен командира подразделения РФ «Черная мамба»3
- 19.10.2023, 8:07
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Пленник оказался не простым оккупантом.
Украинские защитники продолжают вести штурмы и брать в плен российских захватчиков. Так, на днях был взят в плен командир подразделения «Черная мамба».
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Оккупанта в плен взяли бойцы «Стальной границы». Это произошло на Лиманском направлении.
38-летний российский террорист был захвачен во время штурмовых действий на Лиманском направлении.
Захватчик оказался бывшим зеком. По его словам, в их подразделении морально-психологическое состояние критически низкое, а мотивацией воевать на территории Украины является исключительно денежная составляющая и снятие ранее наложенных судимостей.