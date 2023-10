Камера поймала момент, когда ракета «Исламского джихада» сошла с траектории и попала в больницу в Газе 19.10.2023, 8:25

Эксклюзивное видео.

12-й канал израильского телевидения опубликовал эксклюзивные кадры. Вечером 17 октября его камера, установленная в Нетивоте и снимавшая ракетный обстрел из Газы по центру Израиля, поймала момент, когда ракета группировки «Исламский джихад», вероятно, сошла с траектории и попала в христианскую больницу в Газе.

На видео зафиксированы пуски ракет из сектора Газа; затем внезапно в больнице, расположенной под траекторией ракет, происходит сильный взрыв.

EXCLUSIVE: Channel 12 News camera records the Islamic Jihad shooting at the hospital in Gazahttps://t.co/i8DnQzUrBj@LeviYonit pic.twitter.com/GiNpRBXLwl — החדשות - N12 (@N12News) October 18, 2023

Напомним, что подчиненный ХАМАСу минздрав сектора Газа заявил, что Израиль нанес удар по христианской больнице «Аль-Ахли» («Аль-Мамадани») в Газе. Палестинские медиа и телеканал «Аль-Джазира» сообщили о попадании ракеты в больницу и большом количестве погибших – от 200 до 500 человек.

ЦАХАЛ спустя пару часов после трагедии заявил, что не наносил удара по больнице и что рядом с ней взорвалась ракета «Исламского джихада», выпущенная по Израилю.

На брифинге 18 октября для иностранной прессы пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари пояснил более подробно: «По данным нашей разведки, ХАМАС проверил ситуацию с ударом по больнице и обнаружил, что это была ракета «Исламского джихада», причем число число погибших завышено. Тем не менее ХАМАС решил обвинить Израиль».

Хагари подчеркнул, что по району больницы не было удара ЦАХАЛа ни с воздуха, ни с земли, ни с моря. Картина поражения не соответствует удару израильских ВВС, на месте отсутствует воронка.

«Мы зафиксировали пуск ракеты около больницы, переговоры террористов, которые передавали, что запуск неудачный, что ракета взорвалась там, откуда была запущена», – отметил Хагари.

