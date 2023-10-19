Пионтковский: Китай толкнул Путина и наблюдает 1 19.10.2023, 8:37

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Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Раскрыт беспроигрышный план Пекина по эксперименту над РФ.

Китай подтолкнул Путина к полномасштабной войне с Украиной, потому что он поставил эксперимент.

Если бы путинский замысел удался и он взял Киев, а затем шантажом заставил бы Запад сдать Балтику, тогда ключи от острова Тайвань сами жители этого острова принесли бы в Пекин.

Если же Путин проиграет эту войну, то он ослабеет до такой степени, что станет полным вассалом Китая, а Китай фактически получит в свои руки всю Сибирь.

Такую точку зрения высказал российский оппозиционер, политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью «Фабрике новостей».

«Сегодня очевидно, что Китай выжидает. Он сейчас не готов к решительным действиям, – отметил аналитик. – Собственно, Китай и пустил Путина на этот путь. Помните знаменитую пресс-конференцию президента РФ после его встречи с Макроном 5 февраля, когда он вернулся с Пекина? Он был в невероятно эйфорическом состоянии».

Именно тогда Путин оскорблял Украину: «Нравится, не нравится - терпи, моя красавица».

И там он проболтался неожиданно о своем плане ядерного шантажа. Он сказал неожиданную фразу: «Да, мы понимаем, что на конвенциональном уровне мы уступаем НАТО в целом».

Затем он продолжил, сказав, что у них есть какие-то невероятные ядерные оружия. Это была попытка запугать Запад использованием ядерного оружия и заставить его отступить, пояснил Пионтковский.

Тем не менее эти путинские планы были разрушены в Украине. И Запад тоже не отступил. Еще в октябре прошлого года Путину дали ясно понять, что с ним будет, если он просто потянется к ядерному оружию.

По словам Пионтковского, США просто бы ушли из мировой истории, если бы отступили перед угрозами Путина, а Китай остался бы во главе мира.

«Сейчас Пекин наблюдает. Он не готов сейчас к решительным действиям. Но если Запад проиграет эту Четвертую мировую войну, то Китай спокойно возьмет Тайвань», – спрогнозировал эксперт.

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