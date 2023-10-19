Боец ВСУ показал эффектный пуск ATACMS по российским аэродромам 1 19.10.2023, 8:51

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«Жаркое» видео.

Украинский военный запечатлел на видео впечатляющий момент первого применения ракет ATACMS по российским целям.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

На видео попал пуск 6 ракет ATACMS.

«Как жарко. После этих огоньков поражения начинаются», - комментировал за кадром воин ВСУ.

Видео сделано в ночь на 17 октября.Тогда с помощью ATACMS были успешно (поражены российские аэродромы в оккупированных Бердянске и Луганске https://charter97.org/ru/news/2023/10/19/568209/).

По оценкам украинской стороны, в ту ночь россияне потеряли не менее 9 боевых вертолетов, пусковую установку ПВО, спецтехнику и пару десятков солдат.

Известно, что партия ATACMS находилась в последнем пакете военной помощи США Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ уже начали применять ракеты данной модели в войне против РФ.

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