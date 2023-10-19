У квартиры российского пропагандиста нарисовали пентаграммы со свиными головами 1 19.10.2023, 9:00

Заказчиком акции называют проживающего в Киеве белоруса.

Заказчиком пентаграмм у квартиры российского пропагандиста Валентина Трушнина является проживающий в Киеве белорус Иван Волчик, сообщает приближенный к российским силовикам телеграм-канал 112, а также газета «Известия», в которой работает военкор.

Пентаграммы со свиными головами у квартиры российского «военкора» Трушнина появились утром 18 октября, передавал телеграм-канал 112. Незадолго до этого неизвестные отправляли ему угрозы с украинских мобильных номеров. По данным фактам возбудили уголовные дела по ст. 214 УК РФ (Вандализм) и ст. 119 УК РФ (Угроза убийством).

Вскоре после инцидента полицейские задержали двух предполагаемых исполнителей: 28-летнего Владислава Ремнева и 25-летнюю Светлану Агибалову, сообщал телеграм-канал 112. Они рассказали, что за нарисованные пентаграммы со свиными головами они получили по пять тысяч рублей. Заказ они получили из украинского чат-бота.

Как пишут 112 и «Известия» со ссылкой на свои источники, заказчиком акции российские правоохранители считают гражданина Беларуси 1991 года рождения Ивана Волчика. Издания сообщают, что он находится в Киеве. В Украину он якобы переехал из Беларуси после протестов 2020 года.

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