«Сказала мужу, что люблю его, и пошла спасать детей» 19.10.2023, 9:10

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иллюстративное фото

Героическая история израильтянки, стрелявшей по террористам из окна убежища.

Ной Шош, житель кибуца Беэри был смертельно ранен террористами во время атаки 7 октября. Его супруга Махоль оказалась перед выбором – спасать мужа или детей, пишут «Детали».

Ной, офицер-резервист, получил повестку и должен был прибыть на военную базу на севере Израиля. Но вместо этого ему пришлось сражаться с боевиками ХАМАСа в своем собственном доме.

Семья закрылась в защищенной комнате («мамаде») в своем доме. У Ноя, был пистолет, но отец семейства был ранен. Жена подняла его пистолет – и отстреливалась, защищая своих детей.

«Единственный раз, когда я стреляла из винтовки, был на курсе молодого бойца, — вспоминает Махоль. – Мне не нравилось, что у нас дома есть пистолет, но Ной не хотел меня слушать. Он был офицером резерва, для него было важно, чтобы дома было оружие. Мы договорились, что пистолет будет в надежном месте, чтобы дети никогда до него не добрались».

«Когда Ной был ранен и упал на пол, я вытащила у него пистолет и спросила: «Что мне с ним делать? Что нам делать?». И он сказал мне: «Просто стреляй. Он заряжен, просто стреляй».

Махоль предполагает, что ей удалось ранить по крайней мере одного из террористов ХАМАСа. «Мой брат, офицер-резервист, день или два спустя был у нас дома. Он сказал, что видел следы крови там, где находились террористы. Может быть, именно потому, что я стреляла, они не попытались ворваться. У меня кончились патроны и я отбросила пистолет в сторону».

Оставив попытки ворваться в комнату, террористы подожгли дом снаружи. Дым начал проникать в убежище.

Махоль наложила жгут на огромную рану на плече мужа– и подвела детей к окну, чтобы они могли вдохнуть воздуха.

Ной истекал кровью рядом с женой. Но Махоль поняла, что должна спасать детей.

«Мы успели поговорить об этом, когда он еще был в сознании, — вспоминает она. Я сказала ему, что мне придется [оставить его и] подойти к окну. Он сказал мне так и сделать. Мы с ним были командой, с первого момента. Он сказал, чтобы я сделала то, что нужно».

«Когда выбора не осталось, и я уже не видела сквозь дым света от фонаря, который был у нас там, я сказала, ему, что люблю его, и поцеловала, — рассказывает Махоль. – Он протянул руку к детям – и я пошла. Мне пришлось оставить его, пойти открыть окно и поднимать к нему детей, одного за другим. В это время я слышала выстрелы, поэтому открывала окно очень осторожно, чтобы они не застрелили нас», — вспоминает женщина.

«Я сказала старшей дочери, которой пять с половиной лет: «Береги своих братьев и сестер. Если увидишь что-то, быстро опусти голову». Дочь поняла, что есть плохие люди, которые пытаются сделать с нами самые ужасные вещи в мире».

Женщина оставила детей у окна и попыталась снова вернуться к мужу, позаботиться о нем, убедиться, что он в сознании.

«Он продержался еще чуть-чуть, но у спецназа «Сайерет маткаль» заняло около 15 минут добраться до нашего убежища из-за очень сильной перестрелки», — говорит Махоль. Эти 15 минут стали для Ноя роковыми.

Младшие дети, по словам Махоль, не сразу поняли, что отца больше нет.

«Наши милые дети — настоящие герои. Я думаю, моя старшая дочь полностью поняла все, что случилось, с самого начала. После того, как нас спасли, мы пошли в «мамад» к соседке. И она сказала соседям, что ее отца застрелили. Я сказала ей, что мы еще не знаем этого точно, и очень надеемся, что с ним все будет в порядке», — рассказывает женщина.

«Мой средний ребенок отметил свой четвертый день рождения несколько дней назад, когда мы были в эвакуации на Мертвом море. Там было так много людей, который постарались устроить ему праздник, красивый и счастливый. Он не очень понимал, что произошло, но, когда я рассказала ему, он начал понимать. Он так плакал ночью, когда понял, что папа не придет на его день рождения»…

«У меня есть еще один сын, ему полтора года. Только в последние дни дети начали по чуть-чуть отходить от меня и позволять другими людям тоже о них заботиться. Появляются признаки, что они чуть-чуть приходят в себя, но я не знаю…»

Махоль рассказывает, как много людей помогают ей. Сейчас женщина с тремя детьми переехала к своему брату, в центр страны.

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