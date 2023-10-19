«Решил помочь другу и неожиданно стал должен 3000 рублей» 4 19.10.2023, 9:18

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Три необычных истории белорусов.

Есть множество поговорок, исходя из смысла которых получается, что настоящий друг не может оставить в беде. Однако есть и другие афоризмы, которые поясняют, что случится, если вы решитесь выручить друга материально. Три читателя onliner.by рассказали свои истории о том, как они поддержали деньгами близких им людей и впоследствии пожалели об этом.

«Согласилась на странные условия кредитования, чтобы выручить подругу»

Анна в этом году выплатила более 3100 рублей по кредиту, который взяла по просьбе подружки из университета. Как так получилось? В прошлом году сокурсница позвонила и попросила выручить. Анна согласилась.

— Она работает учителем. Позвонила мне и пожаловалась, что собрала с родителей 1000 рублей, купила на них пособия для детей, а родители взбунтовались и потребовали всю сумму назад. Она сказала, что нужны деньги, что она уже позвонила всем друзьям, родственникам, но никто помочь не может. На тот момент мы уже несколько лет близко общались. Конечно, я решила поддержать человека. Подружка уже нашла организацию, где на меня готовы были оформить микрозаем, мне нужно было только подъехать в определенное место с паспортом. Причем мы жили в разных городах, и я поехала к ней спасать ее.

Девушки встретились и вместе поехали брать микрозаем в какой-то непонятной организации. Схема займа выглядела странно: девушка должна была взять в кредит телефон за 2300 рублей, отдать его определенному человеку, а тот сразу же вручил бы ей 1200 рублей наличными. Договорились, что погашать все платежи будет подружка.

Анне сказали, что она должна взять кредит на определенный телефон, и за это ей дадут 1200 рублей, необходимые для ее подруги

— Каждый месяц она писала мне, что внесла платеж, и прикрепляла фото чека, поэтому я была спокойна. Однако спустя несколько недель мне пришло письмо от банка с требованием погасить всю сумму долга, потому что по кредиту никто не платит. Для меня это было непонятно: как это никто не платит, если я видела чеки? Позвонила подруге. Она сказала: долг возник из-за того, что она отправляла деньги, используя карту другого банка. Платеж «застрял», но скоро все будет хорошо.

Как-то в день аванса Анна зашла в магазин за продуктами, на кассе захотела оплатить покупку своей картой, но платеж не прошел: недостаточно средств. Девушка зашла в интернет-банкинг и увидела, что баланс на ее картах — минус 3100 рублей.

— Я была в шоке. Позвонила в банк. Там мне порекомендовали обратиться в ОПИ. На тот момент я все еще верила, что подруга выполняет свое обещание.

Позже в отделе принудительного исполнения удалось договориться, чтобы с Анны сняли не всю сумму сразу, а частями, забирая половину зарплаты в течение полугода. К настоящему времени долг погашен.

— Оказалось, что никаких пособий подруга не покупала, хотя и правда собрала с родителей деньги. Если подумать, то родители же адекватные, не станут требовать деньги за купленные пособия. Я узнала, что ни у каких друзей-родственников помощи она не просила, только у меня. Расписку мы не составляли, поэтому обращаться в суд смысла нет. Я говорила ей: «Из-за тебя у меня проблемы, плати хоть сколько». Она отвечала: «Да-да, обязательно», — и ничего не выплачивала.

— Почему вы решили ради другого человека пойти на такие жертвы: поехали в другой город, взяли кредит по непонятной схеме?

— Мы близко общались несколько лет, на протяжении всего этого времени она меня поддерживала. Я человек эмоциональный, а она всегда меня выслушивала. Когда она позвонила мне и попросила денег, я сразу стала думать, как же мне ей помочь. В итоге она не сказала мне даже спасибо и заблокировала меня.

«У меня есть свои долги, так теперь плачу еще и за коллегу»

Владимиру сейчас 26 лет, он работает по 12 часов в сутки, чтобы заработать как можно больше денег и поскорее выплатить кредит, который оформил нынешней весной на себя по просьбе друга.

— Мы были коллегами, в течение двух лет каждый день общались на работе и вне ее, собирались на тусовки, на праздники. Со временем я сменил место, с другом мы стали общаться меньше, хотя виделись на совместных мероприятиях. В начале этого лета он рассказал, что у него в банке есть вклад, который ему отдадут буквально через пару недель, и что ему насчитали какие-то налоги, которые нужно срочно уплатить. Ему нужны были деньги, и он попросил меня, чтобы я помог ему и оформил на себя кредит. Друг пообещал, что как только банк разрешит ему снять вклад, то он сразу же все погасит. А если так сделать не получится, то будет вносить ежемесячные платежи. Мне захотелось его поддержать.

В банк отправились вместе.

— В банке был забавный момент. Работница спросила у меня: «А вы точно оформляете кредит по своей воле и вас никто не просил это делать?» Я ответил, что точно и что никто не просил. В это время мой друг сидел в коридоре и ждал меня с деньгами.

На тот момент Владимир не предполагал, что друг никаких денег ему не вернет.

— Как ваш друг объяснил причину, по которой он не платил по кредиту, как обещал?

— Сначала он начал врать, что у него накладки, что снять вклад не удалось. Потом он начал увиливать. Затем сделал пару платежей по 100 рублей, скидывал мне скриншоты. Я проверял в интернет-банкинге, он платил два месяца. Потом все оборвалось, оплат не было.

Теперь Владимир платит по 100 рублей с каждой зарплаты — расплачивается за то, что решил сделать доброе дело. Сумма не астрономическая, но ощутимая для парня, потому что у него есть собственный заем, за который нужно отдавать по 700 рублей каждый месяц.

— После всех выплат мне на жизнь остается 600 рублей в месяц. Рассказать о ситуации семье я пока боюсь. У меня сложные отношения с мамой, а я живу с ней. Думаю, если она узнает об этой ситуации, будет скандал.

«Коллега говорит мне: «Что ноешь? Будешь ныть — вообще ничего тебе не отдам!»

Три года назад Максим устроился на новую работу и подружился с коллегой. В принципе, весь отдел из пяти парней был слаженным, отношения были похожи на семейные. Ребята очень много и тяжело работали вместе. Выходные тоже проводили своей компанией.

— Я готовился к свадьбе, и тут девушка меня предала. Свадьбу решили отменить, для меня это было тяжело. Один сотрудник стал меня поддерживать, говорил, что я найду себе другую классную девчонку. Он предложил мне пойти тусоваться на Зыбицкую, при этом раньше я практически не бывал в барах. Мы оба пошли в разгул, каждые выходные где-то зависали. Он периодически просил у меня то коктейльчик ему купить в долг, то еще что-то. Бывало, ему приходила зарплата 1500 рублей, и половину он сразу отдавал мне в счет долгов.

Когда коллега обратился к Максиму за более серьезной финансовой помощью, тот сразу согласился.

— Мы пересеклись на улице по дороге на работу. Он чуть ли не на колени вставал — просил у меня одолжить ему пару тысяч рублей.

Сам он взять кредит или рассрочку не мог, потому что, как он говорил, ему отказывали банки. Обещал, что все вернет через три месяца. Этот человек поддержал меня в сложный момент, я не мог отказать.

Максим помог, но его приятель не сдержал слово и спустя оговоренные три месяца долг не вернул. Отдавал по 100—200, максимум 400 рублей — из одолженной суммы примерно в 4500. Максим так до сих пор и не получил 2400 рублей. Вернуть свои деньги он пытается с начала нынешнего года.

— Мы уже не работаем вместе и все равно видимся каждую неделю. Бывает, я звоню ему в день зарплаты, а он не снимает трубку. Или встречаю его и требую вернуть долг, а он мне: «Не ной, я же отдаю тебе по 200 рублей. Будешь ныть — вообще ничего не отдам». А я даже расписку не взял. Вот так помог по доброте душевной, а теперь расхлебываю.

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