Минчанин прокатился на такси за 3000 долларов 4 19.10.2023, 9:31

4,500

Житель столицы возвращался из ночного клуба.

Возвращение из ночного клуба на такси обошлось минчанину в 3000 долларов. Такую сумму он оставил в автомобиле.

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, пассажир такси обратился с заявлением о пропаже денег в милицию. Оперативники установили, что деньги нашел при уборке салона 32-летний таксист.

В милиции считают, что он достоверно знал, кому принадлежат деньги, так как пассажир во время поездки неоднократно демонстрировал ему валюту.

Однако таксист не попытался связаться с пассажиром, забывшим деньги. В итоге его действия квалифицировали как кражу. Возбуждено уголовное дело.

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