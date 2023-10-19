Минчанин прокатился на такси за 3000 долларов

Минчанин прокатился на такси за 3000 долларов4
- 19.10.2023, 9:31
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Житель столицы возвращался из ночного клуба.
Возвращение из ночного клуба на такси обошлось минчанину в 3000 долларов. Такую сумму он оставил в автомобиле.
Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, пассажир такси обратился с заявлением о пропаже денег в милицию. Оперативники установили, что деньги нашел при уборке салона 32-летний таксист.
В милиции считают, что он достоверно знал, кому принадлежат деньги, так как пассажир во время поездки неоднократно демонстрировал ему валюту.
Однако таксист не попытался связаться с пассажиром, забывшим деньги. В итоге его действия квалифицировали как кражу. Возбуждено уголовное дело.