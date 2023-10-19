закрыть
19 октября 2023, четверг, 10:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Расчеловечивание Захаровой

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 19.10.2023, 9:38
  • 3,760
Расчеловечивание Захаровой

На российском МИД клейма негде ставить.

Характерное явление времени – политики, общественные деятели, пропагандисты, на которых «клейма негде ставить», выступают с моральными оценками.

Сегодня выступила фронтвумен МИД Мария Захарова с комментарием по поводу удара по больнице Аль-Ахли: «Безусловно, квалифицируем подобное … преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания».

И дальше Захарова призвала США, чтобы они предоставили спутниковые снимки и т.п. Так разобрались уже, вроде, пора уже МИДовцам осуждать «Исламский джихад».

Откуда у Захаровой выплыло слово «расчеловечивание»? Дело в том, что это слово употребляется в нашей стране как раз в отношении того, что творят российские власти, частью которых Захарова и является (служа по ведомству пропаганды). И, шире, «расчеловечивание» - характеристика состояния, в которое погрузили наше общество несменяемые руководители.

Так что, когда слышишь слово «расчеловечивание», перед глазами встает образ совсем не Ближнего Востока.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко Леонид Невзлин
«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
А там еще немного – и Прованс
А там еще немного – и Прованс Ирина Халип
Дикари наступают
Дикари наступают Игорь Эйдман