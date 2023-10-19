Расчеловечивание Захаровой
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 19.10.2023, 9:38
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На российском МИД клейма негде ставить.
Характерное явление времени – политики, общественные деятели, пропагандисты, на которых «клейма негде ставить», выступают с моральными оценками.
Сегодня выступила фронтвумен МИД Мария Захарова с комментарием по поводу удара по больнице Аль-Ахли: «Безусловно, квалифицируем подобное … преступное деяние в качестве преступления, в качестве акта расчеловечивания».
И дальше Захарова призвала США, чтобы они предоставили спутниковые снимки и т.п. Так разобрались уже, вроде, пора уже МИДовцам осуждать «Исламский джихад».
Откуда у Захаровой выплыло слово «расчеловечивание»? Дело в том, что это слово употребляется в нашей стране как раз в отношении того, что творят российские власти, частью которых Захарова и является (служа по ведомству пропаганды). И, шире, «расчеловечивание» - характеристика состояния, в которое погрузили наше общество несменяемые руководители.
Так что, когда слышишь слово «расчеловечивание», перед глазами встает образ совсем не Ближнего Востока.
Телеграм-канал «СерпомПо»