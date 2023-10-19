Названы электромобили с самой быстрой скоростью зарядки в реальных условиях

Названы электромобили с самой быстрой скоростью зарядки в реальных условиях1
- 19.10.2023, 9:42
- 1,002
В рейтинг вошли 20 моделей.
Британские эксперты протестировали скорость зарядки современных электромобилей в реальных условиях. Они сравнили результаты с заявленными характеристиками. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.
В наше время многие автопроизводители предлагают электромобили с поддержкой быстрой зарядки. Благодаря этому владельцам не приходится ждать несколько часов, пока заряд аккумулятора пополнится.
Эксперты проверили скорость зарядки популярных в Британии электрокаров. Для этого они воспользовались станциями быстрой зарядки.
В рейтинг вошли 20 моделей с самой быстрой скоростью зарядки с 10% до 90%. Все тесты проводили в оптимальных условиях для зарядки аккумуляторов.
ТОП-20 электромобилей с самой быстрой скоростью зарядки:
Porsche Taycan GTS Sport Turismo
Audi E-tron GT Vorsprung
Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate
Kia EV6 GT
BMW i7 xDrive60 M Sport
Mercedes EQE 350+ AMG Line Premium
Volkswagen ID Buzz SWB Style Pro
Polestar 2
Volvo C40 Recharge Plus Single Motor
Polestar 2 BST Edition 270
BMW iX1 30 xLine
Toyota BZ4X AWD Motion
Tesla Model Y RWD
Lexus RZ 450e
Subaru Solterra AWD Touring
BYD Atto 3
Citroën e-C4X Shine
Renault Megane E-Tech EV60 Techno
Kia Soul Urban
Abarth 500e Turismo
Porsche Taycan GTS Sport Turismo требуется всего 22,2 минуты, чтобы зарядить аккумулятор с 10% до 90%. При этом пиковая мощность зарядки составила 263 кВт, что всего на 7 кВт меньше заявленного показателя.