Названы электромобили с самой быстрой скоростью зарядки в реальных условиях 1 19.10.2023, 9:42

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В рейтинг вошли 20 моделей.

Британские эксперты протестировали скорость зарядки современных электромобилей в реальных условиях. Они сравнили результаты с заявленными характеристиками. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

В наше время многие автопроизводители предлагают электромобили с поддержкой быстрой зарядки. Благодаря этому владельцам не приходится ждать несколько часов, пока заряд аккумулятора пополнится.

Эксперты проверили скорость зарядки популярных в Британии электрокаров. Для этого они воспользовались станциями быстрой зарядки.

В рейтинг вошли 20 моделей с самой быстрой скоростью зарядки с 10% до 90%. Все тесты проводили в оптимальных условиях для зарядки аккумуляторов.

Фото: Porsche | Porsche Taycan может пополнить запас аккумулятора менее чем за полчаса

ТОП-20 электромобилей с самой быстрой скоростью зарядки:

Porsche Taycan GTS Sport Turismo

Audi E-tron GT Vorsprung

Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate

Kia EV6 GT

BMW i7 xDrive60 M Sport

Mercedes EQE 350+ AMG Line Premium

Volkswagen ID Buzz SWB Style Pro

Polestar 2

Volvo C40 Recharge Plus Single Motor

Polestar 2 BST Edition 270

BMW iX1 30 xLine

Toyota BZ4X AWD Motion

Tesla Model Y RWD

Lexus RZ 450e

Subaru Solterra AWD Touring

BYD Atto 3

Citroën e-C4X Shine

Renault Megane E-Tech EV60 Techno

Kia Soul Urban

Abarth 500e Turismo

Porsche Taycan GTS Sport Turismo требуется всего 22,2 минуты, чтобы зарядить аккумулятор с 10% до 90%. При этом пиковая мощность зарядки составила 263 кВт, что всего на 7 кВт меньше заявленного показателя.

Porsche Taycan GTS Sport Turismo заряжается быстрее других электромобилей

Фото: Porsche

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