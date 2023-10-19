В белорусских колледжах раздают странные опросники
- 19.10.2023, 9:47
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В них есть и о хранении иностранных ядерных отходов.
В колледжах раздают странные опросники. Называется анкета «Диагностика личностного роста». Учащимся предлагается оценить по шкале от «+4» до «-4» согласие или несогласие с представленными утверждениями. Некоторые из которых звучат странно, отмечает телеграм-канал «БГМ».
Здесь и мифическая «Белоруссия», и утверждение, что «люди, выступающие против войны, трусоваты», и еще несколько «гениальных» утверждений.