В Подмосковье жестоко убили сына и тещу легенды русского рока2
- 19.10.2023, 9:53
- 4,366
Подозреваемым оказался старший сын основателя группы «Парк Горького».
В Подмосковье жестоко убили сына и тещу легенды русского рока — основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина. Режиссер Артем Микоян и его бабушка были найдены с многочисленными ножевыми ранениями в их коттедже в Подмосковье, сообщает источник Shot.
85-летнюю Полину Ткаченко (мать жены Стаса Намина) и 30-летнего сына рок-музыканта Артема зарезали вчера вечером на даче семьи в деревне Крюково в Истринском районе. Бабушку убили ударом в грудь. У внука многочисленные колото-резаные раны по всему телу.
При этом следов борьбы следователи не обнаружили, все вещи в доме остались на тех же местах.
Задержали по подозрению в убийстве 39-летнего старшего сына Стаса Намина Романа Микояна. Сейчас его допрашивают следователи, пишет Mash.
Причиной убийства могли стать имущественные споры.
Предварительно, сначала Роман Микоян набросился с ножом на 85-летнюю бабушку и ударил ее по голове, после, уже на улице, на брата Артема. Подмосковная прокуратура контролирует ход расследования.
Убит Артем Микоян — художник и кинематографист, сын Стаса Намина (настоящее имя — Анастас Микоян) и правнук Анастаса Микояна, одного из наиболее влиятельных советских государственных деятелей.