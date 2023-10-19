В Подмосковье жестоко убили сына и тещу легенды русского рока 2 19.10.2023, 9:53

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Стас Намин с сыном Артемом

Фото: Shot

Подозреваемым оказался старший сын основателя группы «Парк Горького».

В Подмосковье жестоко убили сына и тещу легенды русского рока — основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина. Режиссер Артем Микоян и его бабушка были найдены с многочисленными ножевыми ранениями в их коттедже в Подмосковье, сообщает источник Shot.

85-летнюю Полину Ткаченко (мать жены Стаса Намина) и 30-летнего сына рок-музыканта Артема зарезали вчера вечером на даче семьи в деревне Крюково в Истринском районе. Бабушку убили ударом в грудь. У внука многочисленные колото-резаные раны по всему телу.

При этом следов борьбы следователи не обнаружили, все вещи в доме остались на тех же местах.

Задержали по подозрению в убийстве 39-летнего старшего сына Стаса Намина Романа Микояна. Сейчас его допрашивают следователи, пишет Mash.

Причиной убийства могли стать имущественные споры.

Предварительно, сначала Роман Микоян набросился с ножом на 85-летнюю бабушку и ударил ее по голове, после, уже на улице, на брата Артема. Подмосковная прокуратура контролирует ход расследования.

Убит Артем Микоян — художник и кинематографист, сын Стаса Намина (настоящее имя — Анастас Микоян) и правнук Анастаса Микояна, одного из наиболее влиятельных советских государственных деятелей.

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