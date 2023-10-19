«Руку Путина лечили в разных госпиталях России» 1 19.10.2023, 9:52

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ВСУ едва не ликвидировали Владимира Владимировича.

Российские СМИ рассказали о ранении на войне в Украине оккупанта Владимира Владимировича с позывным «Путин».

Военнослужащий из Мамадыша (Республика Татарстан, РФ) Владимир с позывным «Путин» поделился историей, как во время обстрела от верной смерти его якобы «спасла маленькая икона».

«Осколок попал, туда где у меня был паспорт, воткнулся в иконку, дальше его не пропустило. Такие чудеса в поле боя встречаются сплошь и рядом», - отметил оккупант.

На фронт захватчик ушел по контракту в марте этого года. Ранение в руку получил в начале июля.

«В блиндаж снаряд залетел, все засыпало. Я пытался сам перевязать руку жгутом, но понял, что кости нет. Тогда паника пошла», - вспомнил оккупант.

Его крики о помощи услышал другой боец, который разобрал завалы, оказал первую помощь и отвел раненого к медикам. С тех пор руку «Путина» лечили в разных госпиталях страны, а затем отправили домой в отпуск по ранению.

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