Приближенного к Лукашенко бизнесмена поймали на сером импорте в Беларусь западной техники 19.10.2023, 10:03

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Александр Шакутин

Для этого он использует зарегистрированную в Германии компанию.

Белорусский расследовательский центр выяснил, что владелец «Амкодора» Александр Шакутин наладил параллельный импорт в Беларусь и Россию сельскохозяйственной и строительной техники иностранных производителей, заявивших об уходе из нашей и соседней страны. Для этого приближенный к Лукашенко бизнесмен использует зарегистрированную в Германии компанию.

Поставками техники занимается связанная с Александром Шакутиным фирма «СВ Машины» через зарегистрированную в Германии компанию SV Maschinen GmbH. В Беларусь завозят продукцию производителей CNH Industrial и Amazone – ранее они заявили, что покидают рынки Беларуси и России.

Расследователи выяснили, что с апреля по конец июня этого года SV Maschinen GmbH поставила в Россию 50 товаров на €12,5 млн. А в 2021 году эта сумма была в 20 раз меньше и не превысила €630 тысяч. Кроме того, изменился ассортимент импорта. Если в 2021 году компания завозила в основном запчасти, то в 2023-м – уже сельскохозяйственную технику и оборудование.

В белорусском офисе «СВ Машины» расследователю БРЦ, позвонившему под видом клиента, сообщили, что в ближайшее время ожидают поставку новинки – тракторов американского бренда McCormick, которые собирают в Испании, Франции и Германии.

Производители сотрудничества с немецкой компанией SV Maschinen GmbH не скрывают, однако не отвечают на запросы, почему фактически продолжают торговлю с Беларусью и Россией – пусть и не напрямую, а через посредника.

Это не первое расследование БРЦ, касающееся приближенного к Лукашенко бизнесмена. Ранее Белорусский расследовательский центр узнал, что находящееся под санкциями ЕС предприятие Шакутина «Амкодор» получает западные детали для производства своей техники и зарабатывает на реэкспорте цветов.

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