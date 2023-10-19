ISW: Путин провалил поездку в Китай 19.10.2023, 10:06

1,394

Аналитики объяснили, почему визит стал неудачей.

Визит руководителя страны-оккупанта России Владимира Путина в Китай вряд ли можно назвать успешным. Поездка не повлияла на готовность Пекина оказать военную поддержку Москве. Однако КНР продолжает поставлять РФ гражданские дроны, которые захватчики могут использовать на поле боя против Украины. Об этом заявили в американском Институте изучения войны (ISW).

В сводке ISW говорится о том, что Путин намеревался укрепить отношения с Китаем, однако в Пекине он не сделал фактически ни одного заявления в рамках подобных планов.

Как полагают аналитики, директор Кремля и сам вряд ли доволен своей поездкой, поскольку очевидных результатов, в виде возможной военной поддержки и усиления сотрудничества, Путин так и не добился.

«Визит Путина в Китай и встреча с Си Цзиньпином, похоже, не привели к каким-либо существенным изменениям в нежелании Китая установить желаемый для Кремля уровень двусторонних отношений или к каким-либо прорывам в степени китайской военной поддержки России», - указано в отчете.

При этом аналитики также обратили внимание на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова, который 18 октября сказал, что практически все импортные беспилотники закуплены Россией в Китае.

«Ранее ISW наблюдала сообщения о том, что Китай часто экспортирует в Россию оборудование двойного назначения, в том числе гражданские дроны, которые российские войска могут использовать на поле боя в Украине», – подчеркивается в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».