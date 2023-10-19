«Пляжи пустые, вода — как в теплой ванне» 2 19.10.2023, 10:17

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Как белорусы без путевки отдохнули в Эмиратах.

Сколько стоит провести отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах, если лететь туда не через туроператора? Об этом изданию Komkur.info рассказала жительница Бобруйска Анна, которая вместе с мужем половину сентября провела в Абу-Даби и Дубае.

«Безбилетников контролер попросил выйти на следующей остановке без всякого штрафа»

«Сентябрь — не самый лучший месяц для отдыха в Эмиратах, — рассказывает Анна. — Но в это время относительно недорогие билеты на самолет. На двоих туда-обратно они обошлись в 1300 долларов, в сезон цены выше. Другие привлекательные для нас направления типа Китая, Японии и Южной Кореи начинались от 3000 долларов».

Прилетев в Дубай (полет из Минска прямым рейсом занимает 6 часов 20 минут), бобруйчане решили сначала отдохнуть в Абу-Даби:

«Такси туда из аэропорта стоит минимум 90 долларов, поэтому этот вариант сразу отмели. Решили ехать с автостанции, отправились туда на метро. Это удобно — на станцию можно войти прямо из терминала.

Для поездок покупаешь специальную карточку, есть одноразовые и многоразовые, их можно пополнять. Поездка обошлась в шесть дирхамов на двоих (1,6 доллара), цена зависит от расстояния.

С автостанции на автобусе, который идет два часа, приехали в Абу-Даби, заплатив по 8 долларов за билет. До отеля доехали на автобусе за 2 дирхама, тоже нужно было купить карту для поездок и пополнять ее.

В автобусе, кстати, видели контролера. Безбилетников он просто попросил выйти на следующей остановке без всякого штрафа».

«Одежду после десяти минут на улице можно выжимать»

«Первое впечатление от воды Персидского залива было с привкусом разочарования. Зашли в воду, а она такая теплая, как в ванне. А на жаре так хотелось освежиться!

В сентябре в Эмиратах 40-градусная жара, которая ощущается как 50-градусная. Одежду после десяти минут на улице можно выжимать. Поэтому мы потом ходили на море только рано утром, а в самое пекло купались в бассейне отеля. Там вода, кстати, была прохладной.

Людей ни у бассейна, ни у моря не было. Зато на пляже стояло аж пять будок спасателей — все для нас двоих», — смеется Анна.

Несмотря на жару наши герои — любители нахаживать минимум 10 тысяч шагов за день — много гуляли. Ездили в художественный музей Лувр Абу-Даби, где выставляются шедевры знаменитых авторов:

«Помимо работ Леонардо да Винчи, Ван Гога и Гогена, нашли там пять картин Марка Шагала. Было очень приятно. Цена входного билета для такого места приемлемая — 20 долларов».

«Есть на улице и в общественном транспорте нельзя»

Отель в Абу-Даби бобруйчане выбрали попроще. Номер стоил 65 долларов за ночь с завтраками. На обед часто покупали фрукты, есть от жары особо не хотелось. Ужинали в сетевых заведениях, в «Макдональдсе»:

«Ужин обходился на двоих примерно в 20 долларов. Есть на улице и в общественном транспорте нельзя, только в специально отведенных местах. А в транспорте нельзя даже пить воду».

Побыв неделю в Абу-Даби, наши герои переехали в Дубай — еще на неделю. Там номер в отеле стоил 75 долларов за ночь, завтраки тоже были включены.

От жары, как и большинство местных и туристов, спасались в Dubai Mall — самом большом торгово-развлекательном центре в мире, где находится 1200 магазинов, огромный океанариум, ледовый каток и даже кусочек улицы, который накрывается движущейся крышей:

«Идти в молл от метро, в пяти минутах от которого мы жили, нужно было 15 минут. От жары к концу пути мы были мокрые до белья. Пришли — а там столько народа! Как же они туда дошли, недоумевали мы. Неужели все приехали на такси? А оказалось, что от метро до молла ведет специальный туннель с окнами и кондиционером. Но о нем мы узнали спустя несколько прогулок».

Для покупки алкоголя нужен паспорт

Пляжи в Дубае тоже были безлюдными, но вода уже прохладнее. Цены на продукты оказались выше, проезд дороже. Алкогольные магазины работали иначе, чем в Абу-Даби — для покупки нужен был паспорт.

В поисках впечатлений бобруйчане ездили в интересные для туристов места:

«Побывали на экскурсии в пустыне с гидом-палестинцем, который уже 47 лет живет в Дубае. Специально взяли экскурсию на английском, чтобы попрактиковать язык. Покатались на квадроциклах, посмотрели развлекательную программу и поужинали. Заплатили за это 200 долларов.

Очень понравился крытый зверинец в Дубае. Животных нельзя трогать и кормить, они живут свободно, птицы летают над головой».

Подводя итог, Анна говорит, что еще раз отдыхать в Эмиратах ей вряд ли захочется:

«Мы долго копили на эту поездку, и многое понравилось. Даже, простите, общественные туалеты — для туриста это важный момент. Их много, причем бесплатных. В Европе такого не увидишь.

Но жара выматывает. К ней мы адаптировались за несколько дней до полета домой. Может, в октябре, когда начинается сезон, было бы комфортнее. Но цены на билеты и отели в это время выше. Мы на все путешествие — от билетов до сувениров — и так потратили около трех тысяч долларов. В октябре в эту сумму никак не уложиться».

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