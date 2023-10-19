«Экономия и странные решения»: владельцы Geely Monjaro раскритиковали авто 19.10.2023, 10:34

2,240

Неизвестно, как поведут себя эти машины спустя пару лет.

Abw.by выяснил, на что жалуются владельцы Geely Monjaro.

Вопросы с прошивкой

В России Geely Monjaro продаются как дилерами, так и компаниями, занимающимися поставками автомобилей напрямую из Китая. В машинах из Поднебесной – соответствующая прошивка медиасистемы, которая порой «глючит»: иногда экраны, как отмечают владельцы в бортовых журналах, просто отказываются включаться. Локально проблема устраняется снятием минусовой клеммы, глобально – обновлением прошивки.

Впрочем, для расширения возможностей мультимедиа китайскую прошивку все равно нужно менять. Уже есть кастомные варианты, которые устанавливают себе и хозяева автомобилей, проданных дилерами.

Недостаточная изоляция

Да, некоторые владельцы Monjaro недовольны шумоизоляцией своих авто, хотя в ходе нашего весеннего теста машина не показалась шумной. Тем не менее отдельные автомобилисты дополнительно «шумят» свои кроссоверы, проклеивая пол, двери, арки и багажник.

Также многие хозяева отмечают, что в ясные летние дни в их автомобилях жарковато – в салоне не хватает изоляции от солнечного света. Чтобы исправить ситуацию, они оклеивают стекла атермальной пленкой.

Раз уж вспомнили о температуре в салоне, то стоит сказать и о недовольстве логикой управления «климатом». Она аналогична вольвовской, то есть приоритет отдается интенсивности обдува. Поэтому даже в автоматическом режиме необходимо вручную управлять скоростью вентилятора, и это, на наш взгляд, не очень удобно.

Уплотнители дверей – еще одна причина жалоб владельцев Monjaro. Штатные недостаточно эффективно справляются с возложенной на них задачей, из-за чего в проемы попадает грязь. Поэтому любители чистоты приклеивают дополнительные уплотнители. Некоторые также добавляют и уплотнитель на крышку капота, чтобы минимизировать попадание пыли в моторный отсек.

Экономия и странные решения

Тех, кто успел оценить опции, привычные по многим другим маркам и моделям, удивляет экономия Geely на простых, казалось бы, вещах. Ведь Monjaro – далеко не дешевая машина, но в ней, например, нет автоматического корректора фар. Более того, отсутствует даже датчик уровня «стеклоомывайки» в бачке – о том, что ее пора долить, водитель узнает только тогда, когда вместо струи из форсунок и чистого стекла получает размазанную «дворниками» грязь.

Китайский кроссовер оснащен массой ассистентов, призванных сделать вождение максимально комфортным и безопасным. Тем удивительнее на фоне обилия опций выглядит отсутствие голосового управления.

А еще дизайнеры интерьера забыли о том, что водителю нужны очки, которые необходимо где-то хранить, – штатно очечник не предусмотрен, а другого подходящего для очков места нет. Тут на помощь может прийти AliExpress, где можно заказать очечник, который после установки выглядит как «родной».

Обогрев сидений – следующая причина жалоб владельцев Monjaro. Многие считают, что даже на максимуме сиденья прогреваются недостаточно хорошо и быстро. Правда, есть и альтернативная точка зрения: пятая точка не перегревается.

У Geely существует странная традиция программировать мультимедиа таким образом, что после открывания машины и запуска двигателя музыка с флешки не начинает воспроизводиться автоматически. Нужно каждый раз нажимать на Play – это действительно некоторых раздражает.

Есть и абсолютно понятные нарекания на пластиковую обшивку багажного отсека. Да, пластик легко моется, но часто ли в багажниках дорогих автомобилей возят что-то грязное? Зато выпавшая из пакета бутылка воды становится причиной грохота. А еще пластик легко царапается.

«Глюки» и мелкие неприятности

Запотевание светотехники – проблема, с которой сталкиваются владельцы многих автомобилей. В этом плане Monjaro не исключение – конденсат на некоторых машинах появляется внутри задних фонарей.

Не все довольны работой системы бесключевого доступа. У одних она работает нормально, у других двери эпизодически не открываются без помощи брелока, а третьи вообще вынуждены регулярно пользоваться ключом, чтобы попасть в автомобиль.

Ну а внутри хозяева иногда прибегают к использованию маделина. «Сверчки» исходят от модуля проекции на лобовое стекло. Приходится его снимать и проклеивать антискрипом, чтобы избавиться от посторонних звуков.

Bердикт

Geely Monjaro имеет ряд недостатков, на которые абсолютно справедливо высказывают свои нарекания владельцы. Посмотрим, как поведут себя эти автомобили спустя пару лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».