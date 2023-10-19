«Экономия и странные решения»: владельцы Geely Monjaro раскритиковали авто
- 19.10.2023, 10:34
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Неизвестно, как поведут себя эти машины спустя пару лет.
Abw.by выяснил, на что жалуются владельцы Geely Monjaro.
Вопросы с прошивкой
В России Geely Monjaro продаются как дилерами, так и компаниями, занимающимися поставками автомобилей напрямую из Китая. В машинах из Поднебесной – соответствующая прошивка медиасистемы, которая порой «глючит»: иногда экраны, как отмечают владельцы в бортовых журналах, просто отказываются включаться. Локально проблема устраняется снятием минусовой клеммы, глобально – обновлением прошивки.
Впрочем, для расширения возможностей мультимедиа китайскую прошивку все равно нужно менять. Уже есть кастомные варианты, которые устанавливают себе и хозяева автомобилей, проданных дилерами.
Недостаточная изоляция
Да, некоторые владельцы Monjaro недовольны шумоизоляцией своих авто, хотя в ходе нашего весеннего теста машина не показалась шумной. Тем не менее отдельные автомобилисты дополнительно «шумят» свои кроссоверы, проклеивая пол, двери, арки и багажник.
Также многие хозяева отмечают, что в ясные летние дни в их автомобилях жарковато – в салоне не хватает изоляции от солнечного света. Чтобы исправить ситуацию, они оклеивают стекла атермальной пленкой.
Раз уж вспомнили о температуре в салоне, то стоит сказать и о недовольстве логикой управления «климатом». Она аналогична вольвовской, то есть приоритет отдается интенсивности обдува. Поэтому даже в автоматическом режиме необходимо вручную управлять скоростью вентилятора, и это, на наш взгляд, не очень удобно.
Уплотнители дверей – еще одна причина жалоб владельцев Monjaro. Штатные недостаточно эффективно справляются с возложенной на них задачей, из-за чего в проемы попадает грязь. Поэтому любители чистоты приклеивают дополнительные уплотнители. Некоторые также добавляют и уплотнитель на крышку капота, чтобы минимизировать попадание пыли в моторный отсек.
Экономия и странные решения
Тех, кто успел оценить опции, привычные по многим другим маркам и моделям, удивляет экономия Geely на простых, казалось бы, вещах. Ведь Monjaro – далеко не дешевая машина, но в ней, например, нет автоматического корректора фар. Более того, отсутствует даже датчик уровня «стеклоомывайки» в бачке – о том, что ее пора долить, водитель узнает только тогда, когда вместо струи из форсунок и чистого стекла получает размазанную «дворниками» грязь.
Китайский кроссовер оснащен массой ассистентов, призванных сделать вождение максимально комфортным и безопасным. Тем удивительнее на фоне обилия опций выглядит отсутствие голосового управления.
А еще дизайнеры интерьера забыли о том, что водителю нужны очки, которые необходимо где-то хранить, – штатно очечник не предусмотрен, а другого подходящего для очков места нет. Тут на помощь может прийти AliExpress, где можно заказать очечник, который после установки выглядит как «родной».
Обогрев сидений – следующая причина жалоб владельцев Monjaro. Многие считают, что даже на максимуме сиденья прогреваются недостаточно хорошо и быстро. Правда, есть и альтернативная точка зрения: пятая точка не перегревается.
У Geely существует странная традиция программировать мультимедиа таким образом, что после открывания машины и запуска двигателя музыка с флешки не начинает воспроизводиться автоматически. Нужно каждый раз нажимать на Play – это действительно некоторых раздражает.
Есть и абсолютно понятные нарекания на пластиковую обшивку багажного отсека. Да, пластик легко моется, но часто ли в багажниках дорогих автомобилей возят что-то грязное? Зато выпавшая из пакета бутылка воды становится причиной грохота. А еще пластик легко царапается.
«Глюки» и мелкие неприятности
Запотевание светотехники – проблема, с которой сталкиваются владельцы многих автомобилей. В этом плане Monjaro не исключение – конденсат на некоторых машинах появляется внутри задних фонарей.
Не все довольны работой системы бесключевого доступа. У одних она работает нормально, у других двери эпизодически не открываются без помощи брелока, а третьи вообще вынуждены регулярно пользоваться ключом, чтобы попасть в автомобиль.
Ну а внутри хозяева иногда прибегают к использованию маделина. «Сверчки» исходят от модуля проекции на лобовое стекло. Приходится его снимать и проклеивать антискрипом, чтобы избавиться от посторонних звуков.
Bердикт
Geely Monjaro имеет ряд недостатков, на которые абсолютно справедливо высказывают свои нарекания владельцы. Посмотрим, как поведут себя эти автомобили спустя пару лет.