Приступ «отрицательного наступления» Альфред Кох

19.10.2023, 10:39

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У путинских полководцев случился очередной конфуз.

Прошел один год и двести тридцать пять дней войны. Согласно картам ISW российское наступление в районе Авдеевки развивается так «стремительно», что теперь уже ВСУ сильно продвинулись на южном фланге Авдеевского «котла» и подошли к Опытному. То есть у путинских полководцев случился очередной приступ «отрицательного наступления», коими они так часто радовали нас в прошлом году.

Единственное, чем эти «отрицательные» наступления похожи на настоящие, так это огромными потерями в живой силе и технике. Блогеры с обеих сторон пишут о том, как начавшись более-менее «по-новому» (с артподготовкой и продвижением небольшими группами), российское наступление под Авдеевкой через несколько дней выродилось в традиционные «мясные» атаки и абсолютно самоубийственное продвижение бронетехники растянутыми колоннами.

Что же касается Купянского и Лиманского направлений (на которых россияне тоже анонсировали свое наступление), то там как не было никаких изменений линии фронта, так их и нет до сих пор.

В свою очередь украинские официальные (и не очень) лица сообщают о каких-то «частичных успехах» ВСУ под Бахмутом и на Мелитопольском направлении (в районе Работино и Вербового). Но на картах ISW это пока не находит никакого отражения. Может завтра появятся какие-то следы этого продвижения. Будем надеятся…

Сегодня неожиданно украинские военные предприняли удачную попытку высадиться на левый берег Днепра чуть севернее Антоновского моста. Причем попытка десанта была настолько удачной, что ВСУ удалось там закрепиться и создать плацдарм. О чем свидетельствуют карты ISW.

Российские Z-блогеры в довольно панических выражениях описывают эту операцию и сообщают, что во время высадки украинским десантникам удалось захватить несколько «ценных офицеров». Также отмечается, что ВСУ в этой операции использовали много ударных дронов.

Продолжается анализ вчерашнего применения ATACMS по российским аэродромам в Бердянске и Луганске. Даже Путин не обошел молчанием это событие и предложил США забрать свои ракеты, а Байдену приехать к нему в Москву на чай с блинами. Вообще Путин в Китае опять гнал пургу и не переставал изумлять всех степенью своей неадекватности.

Разумеется, российский МИД традиционно заявил, что теперь, после применения Украиной ATACMS, США уже совершенно точно являются стороной конфликта и у России есть полная свобода рук.

Такие заявления они делают всегда, когда узнают о том или ином новом виде оружия, которое Запад поставляет Украине. И в этой связи не очень понятно, чем им предыдущая «свобода рук» была нехороша, и зачем им понадобилась новая…

Напомню лишь российским дипломатам (им в МГИМО видимо забыли рассказать), что их любимый СССР поставлял горы оружия Северному Вьетнаму во время войны с США. Что не мешало СССР иметь дипломатические отношения с США и вести с ними переговоры в самых разных областях, в том числе и по разоружению. И никогда США не говорили, что СССР - сторона конфликта и что у них в связи с этим есть свобода рук.

Зачем россияне делают такого рода бессмысленные и юридические ничтожные заявления - совершенно неясно и лишь выдает их непрофессионализм, растерянность и непонимание как себя вести в таких обстоятельствах.

Сегодня продолжалась история с якобы ракетной атакой на больницу Аль-Ахли в Газе. Приехавший в Израиль Байден сообщил, что израильтяне предоставили ему доказательства, из которых следует, что эту атаку совершила, как он выразился «другая команда». Кроме этого весь день поступают все новые и новые свидетельства того, что это была ракета «Исламского джихада».

Впрочем, в течении дня все больше возникало сомнений по поводу самого факта взрыва и его силы. Теперь уже ясно, что взрыв (если он вообще был) произошел не в больнице, а рядом с ней, на автомобильной стоянке. После него не осталось никаких серьезных разрушений и даже сколько-нибудь убедительной воронки.

О количестве жертв можно судить только лишь по сообщениям Минздрава Газы, которое, разумеется, контролируется террористами ХАМАСа. И эти сообщения в течении дня варьировались в диапазоне от 300 до 800 человек и обратно.

Что тоже не добавляет им достоверности.

Вообще, конечно, удивительно, как легко мировые СМИ верят в то, что такого рода атаку может совершить Израиль, и как тяжело им дается признание того, что они стали жертвами масштабной дезинформации со стороны ХАМАСа и других анти-израильских сил.

Видимо образ страдающего под гнетом израильской военщины палестинского народа стал настолько общим местом в сознании западных леваков (коими в большинстве своем являются журналисты), что они некритически воспринимают любую информацию от палестинцев (и даже от ХАМАСа), и, напротив, чрезвычайно требовательны в к доказательствам, предъявляемым Израилем.

Но так или иначе, вчера и сегодня Израилю была продемонстрирована твердая и однозначная поддержка со стороны как минимум США и Германии. Что, в принципе, и достаточно. Теперь главный вопрос, начнет ли Израиль наземную операцию в Газе. Думаю ответ на него мы узнаем в течении ближайших дней.

Абсолютно кафкианский случай произошел сегодня в Вашингтоне. Там у здания Капитолия проходила акция в поддержку Палестины и, соответственно, против Израиля. Сначала шел митинг, на который собрались тысячи людей, его инициатором стала организация «Jewish voice for peace».

Изначально демонстрация проходила мирно, однако затем начались стычки с полицией и в результате толпа смогла преодолеть кордон и ворваться в одно из зданий Капитолия. Они потребовали немедленного прекращения огня в секторе Газа и остановки военной помощи Израилю. Сейчас правоохранители задерживают протестующих и разгоняют митинг.

Надеюсь, что этим «евреям - борцам с сионизмом» будет предъявлено такое же обвинение, что и сторонникам Трампа, ворвавшимся в Капитолий. Ведь никакой разницы между действиями этих двух групп шизиков нет.

Таким образом день прошел динамично, скучно никому не было и в целом события развивались в правильном направлении. (Путин, кстати, в Китае так и не добился от Си Цзиньпина твердого согласия на строительство газопровода через Монголию (Сила Сибири-2). И в этом смысле его поездка в Пекин оказалась бессмысленной).

Вот такой был этот день. Если я чего не упомянул - не обессудьте: что отложилось в памяти - то и записал. И в конце я вам напомню: наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Я люблю Израиль!

Альфред Кох, t.me

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