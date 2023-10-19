Украинские партизаны проникли на аэродром РФ в Нижнем Новгороде 19.10.2023, 11:01

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Опубликованы фото и координаты интересных целей.

Представители украинских Сил сопротивления провели разведку на российском военном аэродроме возле поселка Восток под Нижним Новгородом, где размещены боевые истребители.

Об этом сообщает крымское партизанское движение «АТЕШ».

По данным информаторов подпольщиков, на этот аэродром российские оккупанты передислоцировали истребители подальше от границы Украины «для их сбережения».

Кроме того, некоторые боевые самолеты тут стоят на ремонте.

«Наш агент провел детальную разведку аэродрома завода «Сокол», что находиться возле поселка Восток. Мы разведали точное количество самолетов и узнали какие их типы находятся на аэродроме", - говорится в сообщении.

Также были представлены точные координаты объекта: 56.323425, 43.8075062.

Партизаны проникли на аэродром в Нижнем Новгороде и показали фото истребителей

В движении «АТЕШ» подчеркивают, что перемещение российских самолетов подальше от украинских границ не спасет вражескую авиацию.

Подпольщики показали фото с аэродрома и размещенные там истребители.

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