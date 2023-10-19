В Беларуси вынесен новый смертный приговор 19.10.2023, 11:06

Завершился процесс над родителями-садистами из Слуцка.

Минский областной суд вынес приговор родителям, убившим своего трехлетнего сына. Он признал их виновными в истязании и убийстве с особой жестокостью группой лиц заведомо малолетнего, передает zerkalo.io.

Отца мальчика, 48-летнего Александра Таратуту, приговорили к исключительной мере наказания — смертной казни. Мать мальчика, 37-летнюю Анастасию Таратуту суд приговорил к 25 годам лишения свободы.

Именно такого наказания и добивалась прокурор.

Приговор может быть обжалован или опротестован в Верховном Суде.

Убийство родителями трехлетнего ребенка в Слуцке

Напомним, в январе этого года дома в присутствии двух сестер и брата мальчика родители руками и ногами избили ребенка до смерти «путем нанесения со значительной силой множественных ударов руками и ногами по голове и туловищу, где расположены жизненно важные органы, а также по конечностям».

Мальчик родился в 2019 году, и буквально с самого рождения его истязали. Он голодал и был истощен. Также родители ограничивали его свободное передвижение, связывая ему руки и ноги.

Многодетных родителей — 37-летнюю Анастасию Таратуту и 48-летнего Александра Таратуту судили по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси:

ч. 2 ст. 154 (Умышленное причинение продолжительной боли, мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания, систематическое нанесение побоев (истязание), совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии и в зависимом положении);

пп. 2, 6, 15 ч. 2 ст. 139 (Умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство), заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц).

Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная супругам Таратута, признала обоих вменяемыми.

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