Бегство аутсайдеров 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

19.10.2023, 11:11

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Бездарность и глупость Кремля проявилась во всей красе.

В свое время обслуживающий персонал российской верхушки обиделся на президента Обаму, назвавшего путинскую Россию «региональной державой».

С тех пор «много воды утекло». Путин смог устроить такое, что определение «региональная держава» потеряло смысл – после 24 февраля страна наша переместилась в иное измерение. Какие уже там глобальные и региональные проблемы мира … Путин добавил миру и России еще одну огромную проблему.

Но вот даже если представлять себе нашу страну, как чисто «силовое» образование, то что же получилось? Первый пример – катастрофа на Южном Кавказе, потеря там единственного остававшегося союзника – Армении. А второй пример – Ближний Восток.

Обратите внимание – кто сейчас ведет там активную работу. Соединенные Штаты. Старина Джо Байден, над которыми годами смеялись российские пропагандисты, прилетел в Израиль. Не из пугливых, как некоторые. Да и возраст, получается, не помеха.

А что же российское, якобы «влияние» в регионе Ближнего Востока? Где оно? В каких практических шагах выражается? Путинской «дипломатии» там не слышно и не видно. Нет ее. Сам же главный руководитель тихо отчалил совсем в другой регион мира – в Китай, с бессмысленным визитом. Остался в воздухе только рвотный запах от лопнувших шаров «дипломатии» - путинской миссии в ООН и, разумеется, фронтвумен МИД Захаровой.

В символическом смысле это бегство. Бегство аутсайдеров. Это все такая бездарность, глупость, что нет слов.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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