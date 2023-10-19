В Беларуси можно исследовать свои гены 1 19.10.2023, 11:19

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Сколько это стоит?

Генетический паспорт можно сделать в лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук. Исследования генов помогают выявить склонность к 19 «социально значимым заболеваниям», рассказал на пресс-конференции замдиректора по научной работе института Павел Морозик.

«Как показывает практика, всегда есть какие-то неблагоприятные варианты генов. Соответственно, если оформить такой генетический паспорт, то это можно принимать как руководство к действию. Которое позволит в случае выявления каких-то неблагоприятных вариантов менять образ жизни», — сказал Павел Морозик.

По его словам, в институте почти полностью перешли на полногеномное секвенирование. Оно позволяет «анализировать полностью геномы всех пациентов», что помогает определять риск патологий, предсказывать эффективность лечения, диагностировать наследственные заболевания.

Анализ берут со слизистой внутренней стороны щеки. Стоимость паспорта зависит от количества исследований.

На сайте лаборатории генетики человека есть цены на 16 анализов. Например, ДНК-диагностика предрасположенности к потерям беременности обойдется от 38 до 424 рублей — в зависимости от числа исследуемых генов и дополнительных услуг. ДНК-диагностика предрасположенности к возникновению тромбозов и гипертонических кризов — от 171 до 331 рубля. Количественная оценка генетического риска развития сердечно-сосудистых заболеваний разных нозологий — 180−323 рубля.

ДНК-диагностика предрасположенности к метаболическому синдрому (в том числе анализ генов, контролирующих пищевое поведение) — 45−305 рублей, ДНК-диагностика предрасположенности к диабету 2 типа — 45−185 рублей, ДНК-диагностика психоэмоционального статуса человека — 45−317 рублей. В последнем случае обещают рассказать о предрасположенности к проявлению той или иной реакции на стресс.

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