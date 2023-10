Помогает ли куриный суп при простуде? 8 19.10.2023, 11:40

Эксперты нашли традиционный «лечебный» рецепт.

Считается, что куриный суп облегчает симптомы простуды. Его предлагают заболевшим с первого дня их появления. Однако так ли это на самом деле? И как приготовить тот самый «лечебный»?

Большинство белорусов относятся к любым супам, в том числе и куриному, как к основному (первому) блюду, пишет telegraf.news. Многие не представляют себе полноценного обеда без тарелки супа или бульона. А вот у наших западных соседей по Европе отношение к этому блюду иное. В той же Британии ( и ее бывшей колонии — США) это далеко не частый гость на столах, зато отношение к супам и бульонам более щепетильное. Многие даже считают их лекарством от простуды.

Согласно государственной медицинской библиотеке США, куриный суп стал популярным домашним средством от простуды, по крайней мере, ещё в 12-м веке. Известно, что в том веке египетский еврейский врач Моше бен Маймонид прописывал куриный суп для лечения проблем с дыхательными путями.

А исследование Кена Альбалы, историка питания из Тихоокеанского университета в Калифорнии, опубликованное в журнале Studies in history and philosophy of science утверждает, что употребление супа во время болезни основано на «общеизвестных фактах и неформальной интуиции».

Альбала утверждает, что суп часто является основным блюдом, потому что он может быть «питательным, тонизирующим, легко усваиваемым и, что интересно, легким как по консистенции, так и по цвету, чтобы не перегружать организм чрезмерно».

В свою очередь, доктор медицинских наук, клинический диетолог из больницы Пенсильванского университета Мелисса Бейли рекомендовала пить и есть бульоны и супы как при простуде, так и после различных операций.

Хотя овощи часто теряют часть своей питательной ценности во время варки, приготовления на пару и последующего слива воды после приготовления, включение их в суп — отличный способ помочь им сохранить полезные свойства, объясняет Бейли.

Натрий (соль), содержащийся в супе, помогает облегчить боль в горле (тот же принцип, что и при полоскании горла теплой соленой водой), тепло помогает избавиться от заложенности носа и может облегчить боль и давление в пазухах носа. Бейли считает, что витамины и минералы, содержащиеся в супах с высоким содержанием питательных веществ, также могут ускорить выздоровление.

Впрочем, современные исследования свидетельствуют, что употребление этого блюда во время простуды не принесет вам никакого вреда, но и не вылечит вашу простуду.

Употребление теплых жидкостей, таких как суп, может на короткое время облегчить ваши симптомы. Пар от куриного супа может временно убрать заложенность носа, а теплый бульон благотворно повлияет на покрасневшее горло. Также куриный бульон разжижает слизь и помогает предотвратить обезвоживание.

Но все это можно сказать, практически, про любой другой суп, будь то из свинины, говядины или даже овощной.

Тот самый рецепт куриного супа

Тем не менее, сам по себе куриный суп — очень вкусная вещь, если правильно его приготовить. А потому мы нашли рецепт того самого, «лечебного» бульона, что готовят британцы своим простудившимся собратьям.

Ингредиенты:

- 200 г уже сваренной курицы, порезанной кусочками,

- Два измельченных зубчика чеснока,

- Одна средняя луковица, мелко нарезанная,

- 200 г картофеля, очищенного и нарезанного кубиками,

- Один литр куриного бульона (вы же в чем-то сварили курицу)

- Две столовые ложки сметаны (по желанию)

Как приготовить

Этот суп очень прост в приготовлении, потому что все ингредиенты можно добавлять в суп сразу.

Нарежьте все продукты кубикам или кусочками и положите их в кастрюлю, не добавляя сметану. Залейте бульон.

Для приготовления на плите убавьте огонь до минимума и тушите ингредиенты около 20 минут или пока картофель не станет мягким.

После приготовления с помощью ручного блендера превратите ингредиенты в однородный крем-суп, следя за тем, чтобы горячая жидкость не выплескивалась за пределы ёмкости.

Чтобы изменить консистенцию вашего супа, вы можете добавить больше или меньше картофеля. Чем больше вы добавите, тем гуще получится. А можно наоборот — добавить больше бульона.

После смешивания добавьте сметану в суп, и, наконец, приправьте солью и перцем по вкусу. Готово!

