Ядерное недержание 1 Игорь Эйдман

19.10.2023, 11:39

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Игорь Эйдман

Поражение России в войне с Украиной должно закончиться не только крушение путинского режима.

Патриарх Кирилл заявил, что ядерное оружие «по неизреченному божьему промыслу» создали «под покровом преподобного Серафима Саровского».

А ведь не знали евреи и атеисты Харитон, Зельдович, Кикоин, Альтшуллер, Гинзбург, Халатников и другие, что создают атомную бомбу под покровительством православного святого. А жаль. Знали бы, может быть и не стали бы создавать страшное оружие для людоедов.

Ну это я, конечно, шучу.

А если серьезно, советские физики, даже Сахаров, оправдывали свое участие в создании ядерного оружия концепцией взаимного ядерного сдерживания. Мол, наличие атомного меча у обеих сторон противостояния делает войну между ними нереальной. Действительно, какой безумец начнет войну, когда она гарантированно приведет к гибели его страны, а, вероятно, и всего человечества.

Много лет эта концепция работала. Сейчас уже нет. Дело в том, что у нее было слабое место, которое делало ее уязвимой. В ней не было и не могла быть заложена «защита от дурака». Концепция предполагала противостояние заведомо рациональных акторов. Если один из них ведет себя иррационально, вся стройная конструкция рушится. Сахаров и другие физики просто представить себе не могли, что глава глава ядерной державы будет рассуждать так: «Мы попадем в рай, а они — просто сдохнут».

Теперь ядерное сдерживание сдерживает только одну сторону. Западные страны не дают военный отпор российской агрессии в Украине (как это было сделано в бывшей Югославии или после попытки Ирака захватить Кувейт), потому что у Путина есть атомный потенциал. Путина же западное ядерное оружие не сдерживает, его останавливает только ограниченность собственных военных возможностей.

Если бы он мог победить в конвенциональной войне против НАТО, он бы ее давно начал, в уверенности, что североатлантический альянс ядерное оружие первым не применит. Ведь на Западе - рациональные игроки, они не будут рисковать ядерной катастрофой, способной уничтожить человечество. А иррациональный актор может идти на любые риски.

Путин заменил ядерное сдерживание ядерным шантажом. Если одна сторона боится ядерной войны, а другая - не боится или делает вид, что не боится, с помощью ядерного шантажа она может добиться очень многого.

В общем, ядерное сдерживание в условиях недакватности одной из сторон не работает. Оно грозит перейти у нее в ядерное недержание. Поражение России в войне с Украиной должно закончиться не только крушение путинского режима, но и денуклеаризацией страны. Иначе угроза ядерной катастрофы через какое-то время вновь может стать актуальной.

Игорь Эйдман, Telegram

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