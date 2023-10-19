В белорусских торгово-развлекательных центрах грядут важные изменения 1 19.10.2023, 12:04

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Кинотеатры могут исчезнуть.

Для собственников белорусских торгово-развлекательных центров (ТРЦ) кинотеатры становятся все менее интересны как арендаторы. Это следует из данных обзора рынка ритейла и торговой недвижимости, составленного консалтинговой компанией NAI Belarus, пишет realt.by.

В проекции на белорусский рынок ТРЦ в NAI Belarus описывают устойчивую тенденцию на рынке торговой недвижимости России. Там эксперты рынка отмечают, что за последние три года из концепций новых ТРЦ полностью исчезают варианты размещения кинотеатров.

— Началось все с пандемии, затем продолжилось уходом с рынка РФ мировых компаний-прокатчиков, а завершилось тем, что Роскомнадзор начал массово запрещать и «параллельные» ленты, и даже многие собственные, российские, видя во всем подозрительную пропаганду нетрадиционных отношений. Во многих действующих ТРЦ уже отмечаются факты ликвидации мультиплексов и размещения на их площадках иных развлекательных и спортивно-досуговых функций. И даже коворкингов, — сказано в отчете.

На нашем рынке в плане кинопроката ситуация несколько более лояльная, однако практика показывает, что для собственников ТРЦ кинотеатры становятся все равно неинтересны как арендаторы, отмечают в NAI Belarus.

— Они и раньше были далеко не первым местом по выручке, но хотя бы выполняли роль магнита по привлечению значительных потоков посетителей. Теперь же кинотеатры начинают постепенно утрачивать эту функцию, — пишут эксперты.

Что же касается белорусского рынка торговой недвижимости в общем, то третий квартал 2023 года оказался для него вполне успешным.

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