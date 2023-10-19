закрыть
19 октября 2023, четверг, 12:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пионтковский: Эти люди решат проблему с Путиным

1
  • 19.10.2023, 12:18
  • 4,166
Пионтковский: Эти люди решат проблему с Путиным
Андрей Пионтковский

Эксперт рассказал, что станет триггером.

Владимир Путин понимает, что он проиграл мировую войну. Это понимает и большинство людей в России, имеющих деньги, влияние и власть.

Об этом «24 каналу» заявил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, отметив, что у них есть свои интересы – как это сохранить.

«Первые 100 человек – из них 95 понимают, что война проиграна», – подчеркнул Пионтковский.

Этих людей интересуют не какие-то имперские хотелки или так называемое «величие» России, а то, как сохранить власть и собственность в стране, которая проигрывает.

«Они ждут триггера. Триггером будет первый психологический несомненный успех украинцев на фронте. Условно – падение Бахмута или тем более Токмака будет достаточно для этого триггера», – убежден российский публицист.

По его мнению, решить проблему с Владимиром Путиным могут советники и чиновники президента России.

«Нам нужно говорить с этими людьми. Если мы с ними договоримся, они решат проблему Путина», – считает Андрей Пионтковский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко Леонид Невзлин
«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
А там еще немного – и Прованс
А там еще немного – и Прованс Ирина Халип
Дикари наступают
Дикари наступают Игорь Эйдман