Пионтковский: Эти люди решат проблему с Путиным 1 19.10.2023, 12:18

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Андрей Пионтковский

Эксперт рассказал, что станет триггером.

Владимир Путин понимает, что он проиграл мировую войну. Это понимает и большинство людей в России, имеющих деньги, влияние и власть.

Об этом «24 каналу» заявил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, отметив, что у них есть свои интересы – как это сохранить.

«Первые 100 человек – из них 95 понимают, что война проиграна», – подчеркнул Пионтковский.

Этих людей интересуют не какие-то имперские хотелки или так называемое «величие» России, а то, как сохранить власть и собственность в стране, которая проигрывает.

«Они ждут триггера. Триггером будет первый психологический несомненный успех украинцев на фронте. Условно – падение Бахмута или тем более Токмака будет достаточно для этого триггера», – убежден российский публицист.

По его мнению, решить проблему с Владимиром Путиным могут советники и чиновники президента России.

«Нам нужно говорить с этими людьми. Если мы с ними договоримся, они решат проблему Путина», – считает Андрей Пионтковский.

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