«Это же настоящий позор для всей страны» 3 19.10.2023, 12:31

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Отец двух школьниц жестко высказался про факультативные занятия.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Николай из Глубокого:

- Как отец двоих девочек-школьниц очень хорошо знаю все, мягко говоря, проблемы нынешней образовательной системы. Что ни год, то какая-то новация в этой области, от чего родители просто в шоке. И вот-опять!

На этот раз просвещением решила заняться министр труда и социальной защиты некая Ирина Костевич. Обеспокоилась она, что работать некому (ведь белорусы поздно вступают в брак, слишком часто его отменяя), и решила, что здесь поможет факультатив для учеников – о семейных ценностях. Мы уже с другими родителями успели обсудить это удивительное предложение.

И кого на тех факультативных занятиях будут подавать как пример? Может ли быть здесь образцом сам «вождь»? Он с утра до вечера на всех каналах БТ, уже надоела его морда, извините. А вот как выглядит его жена, практически никто не знает, не все даже имя вспомнят. Да белорусы больше знают о женах Зеленского и Макрона. Рядом же с диктатором мелькают какие-то девушки, похожие на сотрудниц эскорт-агентства. Ну а появление откуда-то «байстрюка», которого долго таскал с собой в официальные визиты? Ну это же настоящий позор для всей страны!

Либо возьмем примеры Павла Северинца, Змитра Дашкевича, Полины Шарендо-Панасюк, Игоря Лосика. Все выше перечисленные соотечественники не могут увидеть своих маленьких детей, так как диктаторский режим держит их за решеткой. Они не грабители, не насильники, не убийцы... Ну так пусть бы продемонстрировали приверженность семейным ценностям, освободив политических заключенных.

Пока я вижу, что, чтобы сохранить свои семьи, люди теми семьями в полном составе убегают за границу. Только среди своих знакомых я насчитал под 120 человек вместе с детьми.

Глядя на таких личностей, как та Костевич, начинаешь думать, что, видимо, в школе они историю «проходили» на факультативе. Ведь если бы изучали как обязательную дисциплину, то знали бы, что все диктатуры рано или поздно разрушаются, оставляя под этими руинами своих пособников.

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