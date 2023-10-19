Гомельчане в шоке от памятников, которые устанавливают в городе 19.10.2023, 12:46

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Какие достижения - такие и памятники.

- С культурной жизнью в нашем крае становится все хуже и хуже, - пишет читательница сайта Charter97.org из Гомеля.

Не успели мы налюбоваться скульптурой «спецовки» в Солигорске, как уже можем любоваться новым «архитектурным шедевром» в нашем родном Гомеле.

Не стоит надеяться, что наконец будет памятник Полуте Бодуновой, которая входила в Раду Белорусской Народной Республики, была основательницей благотворительного фонда «Цётка», а в 1938 расстреляна. Реабилитировали известную деятельницу только в 1989 году.

Гомельчане обращались с просьбой переименовать улицу коммуниста Димитрова, на которой жила Бодунова, в ее честь, но получили отказ. Да, и улица, и памятник обязательно появятся в свободной независимой Беларуси. Люди будут с гордостью рассказывать туристам о прекрасных и знаменитых людях своего города.

Пока же в Гомеле появился памятник мылу. Это «новейшая» и «талантливая» разработка лукашистов в 21-м веке. С помощью нее гомельчане поспособствуют, чтобы школьники всей страны наконец справились со вшами.

По этому поводу памятник обнесли красной ленточкой и провели торжественное открытие: с речами и зрителями. Только чтобы участники мероприятия не лопнули от смеха, и не шутили над городским достоянием, то на открытие согнали самых маленьких и беззащитных. Участниками «праздника» были дети из близлежащих садиков. Стояли они на этом открытии как мыло съев.

Какое развитие - такие и памятники. Нужно поставить еще памятник с аграрной символикой, например, виллам и косам. Ну а люди уже как-то расшифруют послание этих памятников. Ведь в нашей ситуации только виллы и косы спасут нас этой колхозной хунты.

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