США направили к берегам Израиля флагманский корабль Шестого флота
- 19.10.2023, 12:45
Mount Whitney покинул место постоянного базирования в итальянской гавани Гаэта.
Пентагон направил к берегам Израиля флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney.
Об этом сообщила пресс-служба флота.
Командный корабль USS Mount Whitney покинул место постоянного базирования в итальянской гавани Гаэта, «чтобы поддержать операции США в восточной части Средиземного моря».
Ранее США переместили ближе к Израилю ударную авианосную группу и военные самолеты в ответ на нападение боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС. По данным WP, Вашингтон отправил к берегам страны более четырех тысяч американских моряков и морских пехотинцев.
Военные должны были прибыть на кораблях USS Bataan и USS Carter Hall, а третий корабль, входящий в состав подразделения, USS Mesa Verde, находился в Средиземном море и должен был направиться к берегу Израиля.