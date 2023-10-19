США направили к берегам Израиля флагманский корабль Шестого флота 19.10.2023, 12:45

Mount Whitney покинул место постоянного базирования в итальянской гавани Гаэта.

Пентагон направил к берегам Израиля флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney.

Об этом сообщила пресс-служба флота.

Командный корабль USS Mount Whitney покинул место постоянного базирования в итальянской гавани Гаэта, «чтобы поддержать операции США в восточной части Средиземного моря».

Ранее США переместили ближе к Израилю ударную авианосную группу и военные самолеты в ответ на нападение боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС. По данным WP, Вашингтон отправил к берегам страны более четырех тысяч американских моряков и морских пехотинцев.

Военные должны были прибыть на кораблях USS Bataan и USS Carter Hall, а третий корабль, входящий в состав подразделения, USS Mesa Verde, находился в Средиземном море и должен был направиться к берегу Израиля.

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