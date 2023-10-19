Журналисты разоблачили главного сексота Гомельского завода литья и нормалей 1 19.10.2023, 13:03

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Его должность пытались засекретить.

За последнюю неделю на Гомельском завода литья и нормалей были проведены сразу три информационные встречи, посвященные профилактике «экстремизма». Одним из организаторов мероприятий был «помощник директора по безопасности, режиму и кадрам» Владимир Юрлов.

Примечательно, что его должность отсутствует в разделе с руководящими кадрами на сайте предприятия.

Сегодня именно Юрлов несет персональную ответственность за репрессии в отношении работников ЗЛиНа.

«Флагшток» выяснил детали биографии сексота.

Первое упоминание о Владимире Юрлове на страницах в соцсетях ЗЛиНа было в апреле 2023 года. На встрече с представителями «Беларусбанка», посвященном финансовым вопросам, помощник директора по безопасности, режиму и кадрам ЗЛиНа поднял тему «экстремизма». С тех пор пропагандистские встречи Владимира Юрлова с трудовым коллективом на «экстремистскую» тематику стали постоянным явлением.

Владимиру Юрлову 59 лет. Он отставной полковник, пришел на работу в ЗЛиН из органов внутренних дел, где специализировался на учете граждан. Последним местом службы Юрлова была должность начальника паспортной службы Советского РОВД г. Гомеля. До этого он был начальником адресно-справочного бюро УВД Гомельского облисполкома и заместителем начальника управления по гражданству и миграции УВД. Вероятно, именно на паспортной службе Юрлов воспользовался служебным положением и сделал себе паспорт с «красивым» номером, включающим пять пятерок (HB**55555).

По данным, предоставленным инициативами «Дзікае паляванне» и Киберпартизанами, работая в органах МВД, Владимир Юрлов регулярно ездил в Украину. За период с 2010 по 2020 год в базе данных есть информация о 30 поездках в соседнюю страну.

Как ранее сообщал «Флагштоку» источник, знакомый с ситуацией на предприятии, помощник директора по безопасности, режиму и кадрам бывший силовик Владимир Юрлов является инициатором зачистки нелояльных режиму Лукашенко работников предприятия.

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