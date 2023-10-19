Какая улица в Минске самая «элитная»? 19.10.2023, 13:23

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На ней самая дорогая недвижимость.

Летом 2023 года был установлен рекорд по продаже квартир за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют данные Национального кадастрового агента, пишет «Комсомолка».

Только в Минске летом было зарегистрировано в среднем 1530 сделок в месяц, причем пик активности пришелся на период с июля по август. В другие месяцы 2023 года квартир продавали меньше - до 1 385.

Где больше всего берут кредиты под строительство жилья в Беларуси 2023

Эксперты отмечают, что всплеск интереса к недвижимости у белорусов вызван выгодными условиями кредитования. Так, только в августе кредитов на строительство или ремонт и приобретение жилья было выдано в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2022 года – в денежном выражении это более 283 миллионов рублей. В основном займы берут в Минске – на столицу приходится 21%.

Ранее мы рассказывали, что в Минстройархитектуры считают, что в Беларуси доступное жилье, на которое можно накопить за 6,4 года.

Любопытно при этом, что в 2023 году, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, темпы сдачи готового жилья упали: в Гомельской (-24%), Гродненской (-17%) и Брестской областях (-11%). Зато Могилевская область улучшила свои показатели на 42%, Витебская область на 26%, а Минская – на 9%.

Сколько стоят квартиры в Минске в 2023 году

Всех интересует, конечно, как изменились при этом цены на квартиры в Минске. Оказалось, цена квадратного метра в новостройке в среднем увеличилась: в однокомнатных на 4%, а в трехкомнатных - на 12%. В то же время цена «двушек» осталась фактически на том же уровне. На вторичном рынке ситуация если и изменилась, то несущественно – на 3% подорожали разве что двухкомнатные квартиры.

Наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (их 46% от общего количества сделок, которые были проведены в III квартале. Ценовой диапазон приобретаемых в Минске квартир - $50 до 75 тысяч, таких сделок было 42%. Но интересуют людей и очень дешевые квартиры: так, сделок до $35 тысяч было в 2023 году 4%.

Больше всего продают квартиры во Фрунзенском районе – оно и понятно, ведь он самый большой в столице. Самый дорогой район Минска, предсказуемо, Центральный – квадратный метр здесь стоил в среднем $1 530.

Где самые дорогие квартиры в Беларуси в 2023 году

Как мы уже рассказывали, самая дорогая проданная в Минске квартира стоила $560 тысяч, ее площадь составляет 251 кв. м., а находится она на улице Сторожовской в так называемом Доме Чижа.

Самой же дорогой улицей Минска можно назвать улицу Франциска Скорины в Степянке, здесь квадратный метр некоторых квартир стоит более $4400.

Что касается областных городов - самая дорогая квартира была продана в III квартале 2023 года в Бресте за $218,8 тысяч. Находится эта четырехкомнатная квартира на улице Интернациональной.

Если же говорить о самом дорогом квадратном метре в областных городах – то тут в лидеры выбился Витебск. В этом городе квадратный метр в трешке на улице Комиссара Крылова обошелся покупателю в $2600.

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