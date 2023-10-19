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Какая улица в Минске самая «элитная»?

  • 19.10.2023, 13:23
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Какая улица в Минске самая «элитная»?

На ней самая дорогая недвижимость.

Летом 2023 года был установлен рекорд по продаже квартир за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют данные Национального кадастрового агента, пишет «Комсомолка».

Только в Минске летом было зарегистрировано в среднем 1530 сделок в месяц, причем пик активности пришелся на период с июля по август. В другие месяцы 2023 года квартир продавали меньше - до 1 385.

Где больше всего берут кредиты под строительство жилья в Беларуси 2023

Эксперты отмечают, что всплеск интереса к недвижимости у белорусов вызван выгодными условиями кредитования. Так, только в августе кредитов на строительство или ремонт и приобретение жилья было выдано в два раза больше, чем в аналогичном периоде 2022 года – в денежном выражении это более 283 миллионов рублей. В основном займы берут в Минске – на столицу приходится 21%.

Ранее мы рассказывали, что в Минстройархитектуры считают, что в Беларуси доступное жилье, на которое можно накопить за 6,4 года.

Любопытно при этом, что в 2023 году, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, темпы сдачи готового жилья упали: в Гомельской (-24%), Гродненской (-17%) и Брестской областях (-11%). Зато Могилевская область улучшила свои показатели на 42%, Витебская область на 26%, а Минская – на 9%.

Сколько стоят квартиры в Минске в 2023 году

Всех интересует, конечно, как изменились при этом цены на квартиры в Минске. Оказалось, цена квадратного метра в новостройке в среднем увеличилась: в однокомнатных на 4%, а в трехкомнатных - на 12%. В то же время цена «двушек» осталась фактически на том же уровне. На вторичном рынке ситуация если и изменилась, то несущественно – на 3% подорожали разве что двухкомнатные квартиры.

Наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (их 46% от общего количества сделок, которые были проведены в III квартале. Ценовой диапазон приобретаемых в Минске квартир - $50 до 75 тысяч, таких сделок было 42%. Но интересуют людей и очень дешевые квартиры: так, сделок до $35 тысяч было в 2023 году 4%.

Больше всего продают квартиры во Фрунзенском районе – оно и понятно, ведь он самый большой в столице. Самый дорогой район Минска, предсказуемо, Центральный – квадратный метр здесь стоил в среднем $1 530.

Где самые дорогие квартиры в Беларуси в 2023 году

Как мы уже рассказывали, самая дорогая проданная в Минске квартира стоила $560 тысяч, ее площадь составляет 251 кв. м., а находится она на улице Сторожовской в так называемом Доме Чижа.

Самой же дорогой улицей Минска можно назвать улицу Франциска Скорины в Степянке, здесь квадратный метр некоторых квартир стоит более $4400.

Что касается областных городов - самая дорогая квартира была продана в III квартале 2023 года в Бресте за $218,8 тысяч. Находится эта четырехкомнатная квартира на улице Интернациональной.

Если же говорить о самом дорогом квадратном метре в областных городах – то тут в лидеры выбился Витебск. В этом городе квадратный метр в трешке на улице Комиссара Крылова обошелся покупателю в $2600.

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