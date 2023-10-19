«Дрожащий» язык тела на встрече с Си Цзиньпином подогрел слухи о болезни Путина 5 19.10.2023, 13:29

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Фото: Getty Images

Эксперты рассказали о проблемах со здоровьем у главы Кремля.

По мнению экспертов, «дрожащий» язык тела Владимира Путина во время решающих переговоров с Китаем «доказывает, что его проблемы со здоровьем реальны», пишет The Mirror.

Издание отмечает, что язык тела российского диктатора во время переговоров с Си Цзиньпином тщательно изучили эксперты.

В статье говорится, что, хотя на первый взгляд, встреча российского диктатора с главой Китая прошла хорошо, эксперт по языку тела говорит, что оба лидера во время обмена информацией выдали более скрытую информацию.

Путин присутствовал на ужине-форуме, на котором обсуждалась инициатива Си Цзиньпина по торговле в Евразии и превращению Китая в «глобальную державу», напоминает The Mirror.

В материале отмечается, что, когда российский диктатор подъехаал на машине на эту встречу, он улыбался. Но его лицо изменилось, когда он поправлял рукава перед крутой лестницей, покрытой красным бархатом, которая вела к китайскому лидеру.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс обратила внимание на то, что некоторые движения Путина были «немного резкими», говорится в материале. Она упомянула про то, что руки диктатора подергивались, а рот делал крошечные движения, когда он позировал для фотографий.

«Это может быть вызвано тревогой или проблемами со здоровьем, но они не выглядят выраженными», — сказала Джеймс The Sun.

Кроме того, по ее словам, Путин выглядел обеспокоенным и встревоженным, когда он использовал жесты с Си Цзиньпином, которые давали «нивелирующее» сообщение об их отношениях.

Эксперт утверждает, что, когда Путин первый раз подошел к китайскому лидеру, их рукопожатие показало, у кого из них более важный статус.

По словам Джеймс, «уверенно поднятый большой палец» Си Цзиньпина в сочетании с открытой ладонью указывает на то, что он «открыт» для встречи, но то, как Путин «резко поднял» руку, показало, что он стремится определиться с их дружбой.

В статье также упоминается, что по время разговора российского диктатора с Си Цзиньпином создалось впечатление, что он прервал Путина, изобразив постукивание по его груди.

Путин прибыл в Пекин во вторник, 17 октября, чтобы встретиться с Си Цзиньпином и принять участие в форуме Один пояс, один путь, на котором присутствовали лидеры Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса.

18 октября Путин заявил, что разговаривал с лидером КНР в течение трех часов о ситуации на Ближнем Востоке и в Украине.

Также сообщалось, что Си Цзиньпин назвал российского диктатора Владимира Путина, который находится с визитом в Пекине, «старым другом» и предложил инициативу по созданию «альтернативной модели развития для мира».

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