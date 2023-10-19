ВСУ сбили российский Су-25 под Авдеевкой 19.10.2023, 13:52

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Это уже пятый самолет за последние десять дней.

Под Авдеевкой украинские военные сбили российский штурмовик Су-25. Это уже пятый уничтоженный самолет войск РФ за последние десять дней.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

«При поддержке авиации враг продолжает пытаться окружить Авдеевку, наши воины за минувшие сутки отразили три атаки врага и сбили еще один вражеский штурмовик Су-25. Это уже пятый самолет, сбитый в Донецкой области за последние десять суток», — пояснил он.

Штупун добавил, что вражескую авиацию сбили военные одной из бригад Сухопутных войск ВСУ.

Он добавил, что оккупанты достаточно активно используют штурмовую фронтовую авиацию для поддержки своих наступательных действий. Речь идет о дозвуковых самолетах, которые вынуждены подлетать близко к украинским позициям.

«Также враг использует по всему Таврическому направлению Су-35 и Су-34, они не заходят в зону действия нашего ПВО, стреляют издалека, боятся», — резюмировал Штупун.

За последние дни РФ понесла значительные потери в боевой авиации. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили 320 самолетов и 324 вертолета.

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