Лукашисты устроили хапун в «Белспецэнерго» 4 19.10.2023, 13:57

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Инженеров технического отдела задержали по доносы.

Трех работников предприятия «Белспецэнерго» задержали за комментарии о российско-украинской войне и подписки на «экстремистские» телеграм-каналы, сообщил ГУБОПиК. С ними сняли «покаянные» видео, где войну заставили называть «СВО» («специальная военная операция»).

Двое задержанных — инженеры технического отдела предприятия, третий должности не назвал. Одного из них заставили сказать, что он «допускал комментарии и оскорбления военных и сотрудников милиции» в связи с войной в Украине.

Второй заявил на видео, что подписан на «экстремистские» каналы, делал с них репосты и обсуждал с коллегами. Перед задержанием он все удалил.

Третьего мужчину заставили сказать на камеру, что с момента начала войны он неоднократно клеил в подъезде листовки «Нет войне» и пересылал сообщения «деструктивных телеграм-каналов».

Силовики утверждают, что задержали мужчин по доносу.

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