Россияне отправляют из Крыма спецвагоны в Москву
- 19.10.2023, 14:16
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Оккупантов охватила паника.
Российские оккупанты запланировали перевезти политзаключенных из Крыма на территорию РФ. Причиной стал страх захватчиков из-за продвижений Сил обороны Украины на фронте.
Враг не исключает, что не сможет удержать полуостров, когда ВСУ пройдут к Перекопскому перешейку. На это указывают в партизанском движении «Атеш».
Отмечается, что паника у захватчиков возникает и из-за того, что в случае продвижения украинских сил, в самом Крыму поднимется крупное восстание при участии патриотически настроенных украинцев и противников путинского режима.
«От наших агентов поступила информация, что оккупанты в ближайшие дни планируют перемещение политзаключенных с Крыма на территорию РФ. Спецвагоны пойдут в составе пассажирского поезда Севастополь – Москва», – сообщают в «Атеш».
Установлено, что процедура перевоза осуществляется перед пешеходным мостом на железнодорожном вокзале «Симферополь пассажирский». Встречный караул состоит из не менее двадцати солдат и двух офицеров армии РФ.
«Информация уже передана в нужные руки», – подчеркнули партизаны.
Они добавили, что их агенты на временно оккупированных территориях, а также те, которые работают внутри силовых структур и ВС РФ, продолжают бороться с преступниками и оказывают непомерную помощь в освобождении украинских земель.
«Мы все видим и фиксируем все преступления оккупационной власти против украинских патриотов. Виновные будут наказаны!» – заявили в «Атеш».