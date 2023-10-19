«Хотел догнать жену по доходам» 2 19.10.2023, 14:21

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Белорус рассказал, как по франшизе открыл в Польше магазин «Жабка».

Дмитрий переехал жить в Польшу почти год назад. В апреле 2023 года белорус получил франшизу на открытие магазина Żabka в одном из польских городов и сейчас строит свой бизнес. Для иностранца это нелегкая работа, но на ней можно хорошо заработать.

Как Дмитрий открывал магазин по франшизе, он рассказал MOST.

Польская сеть магазинов Żabka («Жабка») – это небольшие, но вполне функциональные магазины, которые пользуются большой популярностью. Количество торговых точек сети растет с каждым годом, а еще марка позиционирует себя как удобный и простой способ открытия собственного бизнеса с минимальными капиталовложениями на основании франшизы.

Догнать жену

Дмитрию немного за сорок. Он из Барановичей, в Беларуси у него был свой бизнес. Семья Дмитрия переехала в Польшу еще до 2020 года, а он жил на две страны. В 2023 году мужчина решил окончательно переехать в Польшу.

— Решил уехать из Беларуси. За границей кто работает, тот и зарабатывает. Моя жена за несколько лет в Польше вышла на зарплату в районе 15 тыс. злотых, и мне нужно было ее догонять. Сидеть дома или идти на стройку я не собирался. И первым вариантом с серьезным заработком, который мне приглянулся, был бизнес с «Жабкой».

Учеба и стажировка

На официальном сайте Żabka указывается, что открыть магазин по франшизе может как гражданин Польши, так и иностранец, при этом к последним более жесткие требования.

— Позвонил, встретился с рекрутером. Пообщались, назначили встречу с менеджером, который отвечает за развитие сети магазинов. После разговора с ним получил позитивный ответ на старт процедуры, — рассказывает Дмитрий.

Условия для открытия франшизы были такими:

постоянное проживание в Польше (у Дмитрия уже был ВНЖ);

поручительство двух граждан Польши;

знание языка.

Дальше был месяц учебы — курсы по финансовой грамотности, продажам — и сдача языка на уровень C1.

— Экзамен реальный, — рассказывает Дмитрий, — но все заинтересованы, чтобы ты его сдал.

Потом был месяц стажировки в Żabka и сбор всех документов.

— Некоторые прогорают, когда работают по франшизе, — признается Дмитрий. — Приходят с деньгами, а уходят с долгами. Не приносишь результат — тогда тебя меняют. Żabka может поменять.

Можешь хоть круглые сутки работать

Так и получилось с Дмитрием: он стал руководителем магазина, который отобрали у предыдущего владельца. Белоруса поставили управлять одним из магазинов в центре города.

— Ты должен уметь все. Не только расставлять товар, но и печь булки, подключать сим-карты и многое другое. После трех месяцев работы — полная инвентаризация. Все подсчитывают и проверяют бухгалтерию.

Финансово порог входа в бизнес был невысоким. Во франшизу нужно вложить 5 тыс. злотых, но желающим дается рассрочка на шесть месяцев. Дмитрий говорит, чтобы приступить, достаточно было всего 800 злотых.

— Доход «Жабки» состоит из начального дохода — он зависит от товарооборота и составляет минимум 15 600 злотых в месяц — и различных бонусов. Даже если не идут продажи (может, из-за локации), то все равно тебе придет минимальная сумма. А дальше уже зависит от того, кто как работает и сколько продает. Кто-то может раньше открыться и больше продать — тогда и приход будет больше. Можешь хоть круглые сутки работать. Каждые 10 тыс. злотых оборота увеличивают доходы на 600-800 злотых. Еще есть доходы от заработка выходного дня и в воскресенье. Владелец магазина тогда получает 13% от товарооборота. Например, если я в воскресенье продаю на 10 тыс. злотых, то я получаю доход 1 300 злотых. Третий источник дохода — продажа ультрасвежих продуктов. А четвертый — аудит: приходит тайный клиент и смотрит, как ты его обслуживаешь.

Не вышел на работу — штраф

В среднем у Дмитрия в магазине около 500 покупателей в день, а в месяц выручка составляет около 200 тыс. злотых.

Весь месячный доход получает менеджер магазина, а потом он распределяет средства на сотрудников, уплачивает налоги и делает социальные отчисления. У Дмитрия в магазине средний доход выходит около 30 тыс. злотых, а работают три человека, двое из них беларусы.

— Одному в магазине не вытянуть. Почему начинающие уходят в минус? Тут надо обладать и умственными, и физическими способностями. Я сам руковожу, раскладываю товар и стою за кассой. Но жену еще не догнал по доходам. Иногда поначалу люди получают хорошие средства, а потом теряют контроль над ситуацией. Не вышел на работу — штраф. Но я сразу знал, куда иду и что смогу в «Жабке» заработать.

Сначала поработать

Дмитрий рассказывает, что средства на закупку товара не нужны, Żabka полностью обеспечивает магазин. Сотрудник покупает себе только одежду.

— Логистика и подвоз товара — все на Żabka. Тебя обеспечивают всем, а дальше идет твоя работа. Расставлять товар, следить за сроком годности продуктов, распечатывать ценники. Все зависит от тебя. «Жабку» может открыть каждый, а вот удержать могут не все. Перед тем как приобретать франшизу, я бы посоветовал сначала поработать в этой сети и понять, стоит этим заниматься или нет.

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