СБУ: РПЦ создает «православные ЧВК» 5 19.10.2023, 14:27

2,892

Одна из них базируется в Санкт-Петербурге.

Служба безопасности Украины разоблачила руководство русской православной церкви на создании собственных частных военных компаний на территории России, которые вербуют и проводят боевую подготовку наемников для войны против Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

По данным спецслужбы, одна из таких ЧВК под названием «Андреевский крест» действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге Представители религиозного учреждения вербуют прихожан с целью приобщить их в состав оккупационных группировок РФ, которые задействованы на передовой.

Сообщается, что среди потенциальных «кандидатов» предпочтение отдается мужчинам, которые уже проходили службу в рядах армии РФ и имеют боевой опыт.

По данным СБУ, после зачисления наемников в ряды ЧВК российской церкви, они проходят курс военно-тактической и огневой подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб.

Чтобы скрыть боевые тренировки, подготовку наемников проводят исключительно в стенах собора и на специальных полигонах РФ.

Установлено, что финансируют такие ЧВК представители финансово-промышленных групп РФ, приближенных к российскому диктатору Владимиру Путину. При этом средства поступают на счета РПЦ в виде «благотворительных взносов» и «пожертвований на строительство храмов».

Сейчас СБУ проводит комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств разоблаченных преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».