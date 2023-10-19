Десант на левом берегу Днепра: ВСУ меняют ход войны 2 19.10.2023, 14:35

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иллюстративное фото

Высадка морпехов севернее Олешек спутала оккупантам все карты.

В ежедневном отчете американского Института изучения войны говорится (ISW), что подразделения морской пехоты ВСУ прорвали российскую оборону, заняв Пойму и позиции возле Песчановки севернее Олешек.

Какое значение имеет прорыв обороны россиян на левобережье Херсона - в эфире «Апостроф TV» объяснил капитан І ранга, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук:

— Поскольку украинские официальные источники молчат, много об этом не скажешь. Если следить за российскими блогерами, то уже второй день они сообщают о том, что якобы подразделения 35 и 36 бригад морской пехоты высадились на левом берегу Днепра в районе железнодорожного моста и там уже создан плацдарм.

Скорее всего, так и есть. Уже не первый раз украинские военные проводят там разведку боем. То южнее были попытки, то в районе Олешек, чуть севернее, а теперь центр внимания перемещается еще на север.

Дело в том, что Днепр в том месте стал чуть меньше после подрыва россиянами Каховской ГЭС и преодолеть его можно.

Почему это очень важно? Если там завяжутся серьезные бои, они оттащат часть сил врага из Запорожского направления. А тут еще и интересная деталь в том, что раньше враг с левобережья Херсона перебросил резервы на Запорожское направление. Там позиции россиян сейчас не очень мощные.

Острова в дельте Днепра

Дело в том, что острова дают определенную фору по расстоянию. Острова часто используются для позиций минометных батарей, значительно увеличивающих радиус использования артиллерии на противоположный берег. Это первое.

И второе. Создание плацдарма на том или ином берегу не может быть осуществлено, если не обезопасить себя по руслу Днепра, не выбить врага из соответствующих участков днепровских островов. Это немаловажный фактор как для ведения разведывательно-диверсионной деятельности, так и для оперативно-тактических десантов.

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