В Минске продается микроквартира размером 22 «квадрата»: цена сильно удивила 1 19.10.2023, 14:42

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Жилье находится в пятиэтажке 1971 года постройки.

Сайт onliner.by продолжает поиски самой дешевой квартиры столицы. С последнего обзора цена выросла на $3000 по курсу — с $35 900 до $38 900. Именно столько стоят сразу две однушки — на улицах Богдановича и Рафиева.

Жилье из предыдущего бюджетного варианта находилось на улице Хмелевского, в трехэтажном доме 1956 года постройки. Его площадь — 30,7 кв. м. Высота потолков — 3 м. Судя по фотографиям, кое-какие манипуляции хозяева в ней производили: например, положили ламинат, поклеили обои, поменяли двери и мебель на более современные. Но есть нюансы, которые, скорее всего, новым владельцам пришлось бы поправить.

Недвижимость оценили в $35 900 в эквиваленте. Объявление о продаже уже исчезло из нашей базы: есть вероятность, что жилье кто-то купил.

Два новых объекта

Первый скрывается в пятиэтажке 1971 года постройки (напротив Парка дружбы народов, так что любителям пеших прогулок советуем присмотреться). Размер у квартиры крохотный — всего 22,1 кв. м. Основная комната занимает почти 12 «квадратов», кухня — почти 6. Одному человеку этой площади точно хватит, но вряд ли семейной паре (и уж тем более с ребенком) здесь будет комфортно.

Вторую квартиру можно найти на улице Рафиева, в девятиэтажке 1992 года. «Квадратов» в ней почти 30, при этом солидную часть занимает коридор, так что новым собственникам, вероятно, придется задуматься о перепланировке. Ремонт тут подуставший (а чего еще ожидать за такую сумму?), но жить в ней можно уже сейчас: все необходимое в квартире есть.

Стоимость обоих вариантов — $38 900 по курсу.

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