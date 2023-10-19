Военный и музыкант: в Польше начали судить двух белорусов по статье о шпионаже 19.10.2023, 15:19

Стали известны подробности дела.

В польской Познани 19 октября начался суд над двумя гражданами Беларуси, которые обвиняются в шпионаже в пользу белорусской военной разведки, пишет Wpoznaniu. Считается, что они должны были выдавать себя за водителей, чтобы получить информацию о гражданских и военных объектах в Познани.

Задержали 56-летнего Дмитрия М. и 50-летнего Андрея Р. в апреле 2022 года. Следствие пришло к выводу, что мужчины приехали в Польшу и устроились на работу водителями, чтобы выполнять свою настоящую функцию — шпионаж в пользу Беларуси. Оба не имеют постоянного места жительства в Польше и не судимы.

Дмитрий по профессии музыкант, отец взрослого ребенка. Судимостей в Польше и Беларуси нет. В Польшу он приехал, по его словам, работать водителем в одной из компаний в Коморниках. Как он утверждал, он должен был быть водителем, который ездил бы по всей Европе.

Андрей — военный в отставке. Отец двоих несовершеннолетних детей.

«В период с 6 марта 2022 года по 4 апреля 2022 года в Познани, воеводство Великопольское, действуя сообща и согласованно, приняли участие в деятельности внешней разведки Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь, направленной против Республики Польша путем разведки военных и гражданских объектов, имеющих решающее значение для обороны Республики Польша. Это преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 130 УК», — говорится в обвинительном заключении прокурора Якуба Мытича.

Белорусам грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Перед началом судебного процесса прокурор просил сделать его закрытым «в связи с тем, что в судебном заседании могут быть разглашены сведения, составляющие государственную тайну». Суд решил, что публичным будет только оглашение обвинительного заключения, а дальнейшее разбирательство будет проходить за закрытыми дверями.

Напомним, о задержании двух белорусов стало известно в апреле прошлого года.

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