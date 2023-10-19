«Боится змеиное кубло, зашевелилось» 2 19.10.2023, 15:27

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Белорусы отреагировали на скандальное заявление пропагандиста.

Лукашенковский пропагандист Григорий Азаренок призвал ХАМАС взорвать президента Европейского парламента Роберту Метсолу.

Это произошло после того, как европейский чиновник в эксклюзивном интервью сайту Charter97.org призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест Лукашенко.

Читатели Charter97.org в комментариях жестко прошлись по Азаренку. Приводим некоторые из них:

«А ведь это открытый призыв к терроризму. Он не боится, что его за это посадят?».

«Притащите в Беларусь вдобавок к «Вагнеру» ещё и ХАМАС».

«О, Азаренок «Хартию-97» читает».

«Лукашеновские «хамас» - службы, специализирующиеся в лизании сапогов Московии и в «борьбе» со студентами за лайки и репосты, явно не увидят в подобных заявлениях призыва к терроризму в отношении должностных лиц иностранного государства».

«После таких заявлений получишь и ты чёрную метку от МУС».

«Этот бабуин явно зарабатывает на срок и аж из штанов выпрыгивает, чтобы и его объявили террористом».

«Боится змеиное кубло, зашевелилось».

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