«Боится змеиное кубло, зашевелилось»2
- 19.10.2023, 15:27
- 10,818
Белорусы отреагировали на скандальное заявление пропагандиста.
Лукашенковский пропагандист Григорий Азаренок призвал ХАМАС взорвать президента Европейского парламента Роберту Метсолу.
Это произошло после того, как европейский чиновник в эксклюзивном интервью сайту Charter97.org призвала Международный уголовный суд выдать ордер на арест Лукашенко.
Читатели Charter97.org в комментариях жестко прошлись по Азаренку. Приводим некоторые из них:
«А ведь это открытый призыв к терроризму. Он не боится, что его за это посадят?».
«Притащите в Беларусь вдобавок к «Вагнеру» ещё и ХАМАС».
«О, Азаренок «Хартию-97» читает».
«Лукашеновские «хамас» - службы, специализирующиеся в лизании сапогов Московии и в «борьбе» со студентами за лайки и репосты, явно не увидят в подобных заявлениях призыва к терроризму в отношении должностных лиц иностранного государства».
«После таких заявлений получишь и ты чёрную метку от МУС».
«Этот бабуин явно зарабатывает на срок и аж из штанов выпрыгивает, чтобы и его объявили террористом».
«Боится змеиное кубло, зашевелилось».