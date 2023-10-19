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37-летнему водителю из Кобрина присудили год колонии за комментарий

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  • 19.10.2023, 15:47
  • 3,930
37-летнему водителю из Кобрина присудили год колонии за комментарий

Приговор вынесла судья Татьяна Коберская.

В суде Кобринского района 2 октября осудили Сергея Шимко по ч. 1 ст. 368 («оскорбление Лукашенко») Уголовного кодекса. Судья Татьяна Коберская назначила политзаключенному один год колонии в условиях общего режима, сообщают правозащитники.

Кобринца обвинили в том, что он 21 октября 2021 года оставил интернет-комментарий в сторону Лукашенко в одном из телеграм-чатов. Судебное заседание имело выездной формат. Мужчину задержали 22 июля и поместили в брестское СИЗО.

Сергею Шимко 37 лет, он работал водителем в международной компании.

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