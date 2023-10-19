Безвыходная ситуация для Путина Павел Климкин

19.10.2023, 16:06

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Павел Климкин

Запад «показал зубы».

Путин и Си нужны друг другу. Не в смысле союзничества – для этого нет предпосылок: ни общих ценностей, ни взаимного доверия. Но у обоих есть желание сделать мир более «понятийным» и менее основанным на правилах. То есть принципы в нем должны быть, но их интерпретацию Си и Путин, конечно, каждый по своему усмотрению, хотят оставлять за собой и держать как предмет переговоров.

Китайское руководство уверено, что будущее определяется стратегическим соперничеством с США, Путин хочет такого соперничества даже при условии, что сегодняшняя РФ стратегическим соперником уже не является и не будет. Но есть одна сфера – ядерное оружие и его носители, где Путин чувствует себя на одном уровне с США – как во времена СССР, которые ему так нравятся. Именно поэтому РФ и сделала накануне его встречи с Си символический шаг по отмене ратификации договора о ядерных испытаниях. Намек понятен – как когда-то США истощили загнивающий СССР, в том числе через гонку вооружений, теперь Путин хочет «вернуть» этот ответ в США, но не сам, а вместе с Китаем.

У Китая гораздо меньше ядерных боеголовок, чем у РФ и США, но их количество будет увеличиваться. Путин считает, что США не смогут сами выдержать эту новую гонку вооружений, собственно, ее не хотят, поскольку переживают непростые времена во внутренних политических дискуссиях, а поддержку коллективного Запада им будет получить тяжело. Именно поэтому вчерашний разговор с Си в Пекине был для Путина стратегически важным, конечно, в дополнение к темам, как продать больше российских ресурсов в Китай и как дальше будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке. Путин будет предлагать свои услуги Си во всем, что касается главной цели китайского лидера – построения мира, где Китай на одном уровне с США и коллективным Западом. Он понимает, что в этой игре РФ окончательно превращается в младшего партнера Китая, но будет играть дальше, ведь выхода у него нет.

Но это также означает, что Си выгодно держать Путина в этой безвыходной ситуации, то есть не давать ему проиграть. Си прекрасно понимает, что Запад «показал зубы» с применением ATACAMS и будет это постепенно, но стратегически делать дальше, в том числе через поставки самолетов. Китайцы вряд ли пересекут красные линии Запада в поставках РФ оружия, но пока будут и дальше отправлять почти все, чтобы держать российский режим. Если, конечно, Байден и Си не договорятся о чем-то другом на своей встрече, которая планируется в следующем месяце. Поэтому поговорить с Си до этого было так важно для Путина. Но Си видит мир через китайские и точно не российские очки.

Павел Климкин, «Фейсбук»

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