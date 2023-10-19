В Беларуси банки массово вводят изменения по карточкам 19.10.2023, 16:16

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Один из них пригрозил «спящим» клиентам, что останутся без счетов.

Несколько банков пересмотрели условия оказания услуг по карточкам. Они касаются в том числе размера комиссии, а также процентных ставок. «Зеркало» составило подборку таких изменений.

«Технобанк» с 17 октября прекратил выпуск банковских платежных карточек WebMoney. «Все карточки, выпущенные до указанного срока, будут обслуживаться до истечения срока их действия», — поясняет банк. Также у «Технобанка» появились новые партнеры по картам «ЗОЖ» и «Рассрочка».

«Беларусбанк» объявил, что их клиенты, у которых есть физические и виртуальные карточки «Белкарт» и которые используют приложение «Белкарт Pay», теперь могут снимать наличные и просматривать баланс в банкоматах и отделениях этого финучреждения.

«Банк ВТБ» c 10 октября снизил процентную ставку за использование овердрафта по картам «Черепаха», «Портмоне 2.0» и «Отличник». Ставка теперь составляет 13,9% годовых (вместо прежних 19,9%).

«Альфа-Банк» продлил до конца года возврат баллов для всех партнеров карты Nova. Этот пластик позволяет зарабатывать баллы за покупки в организациях — партнерах банка. Среди них — «Соседи», Green, «Мила», 21vek, Invitro.

«Банк БелВЭБ» до 30 дней увеличил грейс-период (период, когда можно бесплатно пользоваться деньгами банка) по новым кредитным картам. Акция действует до 29 декабря этого года. «Для применения нулевой ставки и возобновления льготного периода владельцу кредитной карты необходимо совершить по ней транзакцию и погасить долг в полном объеме в течение 30 дней», — уточняет финучреждение.

«Паритетбанк» обновил условия по карте рассрочки #wishня. «Если раньше пользоваться всеми привилегиями рассрочки можно было при совершении покупок на сумму от 100 до 1000 белорусских рублей, то теперь возможностей у владельцев карты становится больше, максимальный лимит стал 5000 рублей», — отмечает финучреждение.

«МТБанк» ввел сразу несколько новшеств, которые касаются карточек. К примеру, обновил схему получения полных реквизитов виртуального пластика, а также прописал способы, как клиент может попросить разблокировать карточку.

«Белгазпромбанк» с 2 октября запустил две новые расчетные карточки: первую — «Белкарт-премиум» для вкладчиков, вторую — в юанях для нерезидентов. С 17 октября этот банк внес изменения для клиентов — нерезидентов Беларуси по обслуживанию платежных карточек.

«Сбер Банк» предупредил клиентов, что может закрыть «спящие» счета — те, по которым не было операций в течение одного года (кроме зачисления процентов). Речь в том числе о счетах, к которым привязана пластиковая карточка. Клиентам дают 6 месяцев, чтобы возобновить движение средств. «Банк обязуется возвратить по требованию владельца неактивного счета остаток денежных средств, находившихся на нем на момент закрытия», — уточняет финучреждение.

С 9 октября «Сбер Банк» ввел комиссию за снятие наличных с «Гостевой карты» в кассах и банкоматах — как этого финучреждения, так и других (в том числе за границей). Этот пластик работает в Беларуси и России. Так, если снимать деньги в других банках, то комиссия будет 4%. Если же это делать в кассах и банкоматах «Сбер Банка», то сбор в 4% взимается в том случае, если по карте в белорусских рублях проводится операция в другой валюте. Если же платеж или перевод в нацвалюте, то комиссии не будет.

Также «Сбер Банк» запустил виртуальную карту «СберКарта», которую можно заказать через приложение этого финучреждения. В банке уточняют, что через этот пластик среди прочего можно переводить деньги на другие счета, расплачиваться в интернет-магазинах. В случае необходимости к цифровой карте всегда можно дозаказать пластиковую.

«Сбер Банк» с 9 октября также убрал комиссию за выдачу наличных по заявлению клиента в кассах с карточного счета без использования карточки клиента-нерезидента.

Напомним, «Банк Решение» с 16 октября изменил комиссию по некоторым операциям по валютным карточкам. Среди прочего это перевод денег, получение наличных по карточкам, смена ПИН-кода карточки в банкоматах финучреждения.

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