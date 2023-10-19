Ученые объяснили загадочные сигналы с жаркой суперземли недалеко от нас 19.10.2023, 16:23

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Астрономы представили новую теорию.

На расстоянии в 40 световых лет от нас 19 лет назад астрономы обнаружили новую каменистую экзопланету, которая по параметрам напоминает Землю. Эта планета, названная 55 Cancri e, относится к классу суперземля, ведь ее диаметр в 2 раза больше диаметра нашей планеты, но в то же время она обладает в 8 раз большей массой.

Здесь настолько высока температура, что близкая к нам суперземля получила прозвище «адской планеты». С момента открытия 55 Cancri e излучала странные сигналы и ученые предложили новую гипотезу, которая объясняет их природу, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Экзопланета 55 Cancri e вращается вокруг своей звезды на очень близком расстоянии, которое меньше 2% расстояния от Солнца до Земли. Из-за этого год здесь продолжается всего чуть более 17 земных часов.

Считается, что температура на стороне планеты, которая всегда обращена к звезде достигает 2400 градусов Цельсия, а на стороне, где царит вечная ночь – 1100 градусов Цельсия. Исследователи предполагают, что 55 Cancri e всегда обращена к звезде только одной стороной. Хотя, как уже писал Фокус, в этом году другая группа ученых предположила, что планета все же вращается и происходит смена дня и ночи на обеих ее сторонах.

Ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале Astrophysical Journal Letters, указывают на еще одну загадочную особенность планеты 55 Cancri e. Дело в том, что природа ее транзитного сигнала до этого остается неясной и авторы исследования предложили свое решение загадки, не дающей покоя астрономам уже 19 лет.

Загадочный сигнал

Транзитным сигналом называют видимый свет, который можно наблюдать, когда 55 Cancri e проходит на фоне своей звезды и свет, который появляется, когда планета проходит за звездой. Как показывают наблюдения, когда "адская планета" находится за своей звездой с точки зрения Земли, то видимый свет, исходящий от планеты, либо вообще исчезает, либо представляет собой очень сильный световой сигнал. В то же время в инфракрасном диапазоне света транзитный сигнал всегда существует, хотя его мощность меняется.

Авторы исследования считают, что на планете, где находится много вулканов, периодически происходят извержения горячего газа, который образует атмосферу. Но эта атмосфера не может существовать долго, так как сильнейшее излучение звезды уничтожает ее. Когда происходят новые извержения вулканов, то атмосфера снова появляется. То есть, существуют периоды, когда на "адской планете" есть атмосфера, и периоды, когда ее не существует.

Что говорит новая гипотеза?

Согласно новой гипотезе такие процессы могут объяснить наличие странных транзитных сигналов. Если на планете нет атмосферы, то видимый свет не исходит из нее, но из-за того, что на поверхности экзопланеты огромная температура, то она излучает инфракрасный свет. Когда же планета приобретает атмосферу, то появляется сигнал видимого и инфракрасного света.

По словам ученых, теперь осталось только проверить новую теорию с помощью космического телескопа Уэбб. Он сможет выяснить, действительно ли атмосфера на планете 55 Cancri e такая нестабильная.

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