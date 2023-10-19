ВСУ поймали гордость ВПК России 1 19.10.2023, 16:29

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Стало известно о серьезны потерях российских оккупантов на Востоке Украины.

Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении значительные силы, в частности, штурмовые роты, которые готовила последние несколько месяцев. В целом на Востоке Украины находятся тысячи российских военных, которые пытаются атаковать украинцев с разных направлений.

Россияне хотят прорываться вперед и используют для этого много бронетехники. Об этом «24 Каналу» рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки украинских войск Илья Евлаш, отметив, что в течение 18 октября произошли десятки боевых столкновений.

Где именно атакует враг

За прошедшие сутки 18 октября зафиксировали 15 атак врага на Купянском направлении, еще 10 вблизи населенного пункта Надежда в Луганской области. На Лиманском направлении противник пять раз пытался атаковать Макеевку.

- Враг продолжает наращивать интенсивность усилий. Сложностей добавляет и использование их авиации: штурмовиков Су-35 и Су-34, наносящих огневые поражения управляемыми авиабомбами, – рассказал Илья Евлаш.

Россияне также применяют свою армейскую авиацию, преимущественно это вертолеты Ка-52 и Ми-8. Стоит вспомнить, как недавно экипаж российского вертолета потерял бдительность и залетел в зону поражения нашей ПВО.

Какие потери понесли россияне на Востоке

ВСУ удалось ликвидировать 197 оккупантов и поразить 36 образцов вооружения и военной техники противника, преимущественно это танки.

- Мы попали в 5 танков и 11 боевых бронированных машин, среди которых 8 БМП-2 и одна БМП-3, гордость российского ВПК. Кроме этого поразили БТР-80 и инженерную машину БРДМ, – подчеркнул Евлаш.

Также удалось «поймать» две самоходные пушки «Пион»: одну на Бахмутском, а другую на Лимано-Купянском направлении. Это мощная установка, которая может бить до 40 километров, а ее снаряд весит более 100 килограммов.

«Стабильно работаем по беспилотным летательным аппаратам, которые донимают украинских военных. Например, на Лимано-Купянском направлении удалось ликвидировать 5 «Ланцетов» и 2 FPV-дроны», – сказал Евлаш.

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