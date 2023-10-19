NYT: Байден перестал опасаться «красных линий»РФ 1 19.10.2023, 16:45

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Джо Байден

Фото: Getty images

На протяжении многих месяцев американский лидер не решался отправлять Киеву дальнобойное оружие.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден изменил свою позицию относительно отправки дальнобойных ракет Украине, пишет The New York Times.

Отмечается, что на протяжении большей части 18 месяцев американский лидер не соглашался передавать ВСУ дальнобойные ракеты, чтобы не пересечь одну из «красных линий» президента России Владимира Путина. Издание пишет, что Байдену приходилось всерьез рассматривать этот сценарий из-за ядерных угроз РФ.

Однако, после того, как Украина получила британские ракеты Storm Shadow, схожие по характеристикам с ATACMS, в администрации президента США пришли к выводу, что эскалация конфликта больше не является серьезной проблемой.

По данным NYT, Байден согласился передать Киеву ATACMS и сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда они встретились в Вашингтоне в сентябре. При этом лидеры согласились не объявлять об этом решении, чтобы застать российские войска врасплох.

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