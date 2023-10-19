В пятницу почти по всей Беларуси возможны дожди и мокрый снег 19.10.2023, 16:39

Прогноз погоды на 20-22 октября.

20 октября погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью будет от -2°С по северу до +6°С по югу страны, максимальная днем +3..+9°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

21 октября погодные условия продолжат определять малоподвижные контрастные атмосферные фронты, на юго-запад Беларуси ожидается поступление теплых воздушных масс. Сохранится преобладание облачной погоды. Во многих районах республики пройдут осадки (мокрый снег, дождь), местами по стране ожидаются сильные осадки.

Ночью и утром местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточной четверти порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, по югу Беларуси до +7°С, максимальная днем составит от +1°С по северо-востоку до +15°С по юго-западу страны.

22 октября республика будет находиться под влиянием фронтальной системы и теплых воздушных масс, распространяющихся с юго-запада Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, ночью по северо-востоку страны с мокрым снегом. Ночью и утром местами ожидается туман, по северо-востоку Беларуси в отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-восточный, днем переменных направлений порывистый, ночью местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет от 0°С по северо-востоку до +11°С по юго-западу республики, максимальная днем составит от +4°С по северу до +16°С по югу Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».