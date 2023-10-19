Политолог: Путин приехал в Китай как слуга к хозяину 19.10.2023, 17:04

Удалось ли российскому диктатору что-то выпросить?

На этой неделе российский диктатор Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай. О том, что Кремлю удалось получить в ходе этого визита, «Апострофу» рассказал украинский политолог Олег Лисный.

По словам эксперта, Путин поехал туда не на равных, а как «слуга к хозяину».

«Возможно, Путин из этого визита получит какую-то экономическую поддержку, а военную - вряд ли. Китай предпочитает общаться с равными – готовится встреча с Байденом. Поэтому, возможно, Путин получит только какую-то помощь из Северной Кореи», - заявил политолог.

Эти результаты диктатор сможет продать своему народу, мол, «к царю прислушаются». Однако на международной арене Путин будет идти вслед за Китаем.

«Кризис на Ближнем Востоке в известной степени сыграл на руку Китаю, поскольку это приостанавливает развитие нового транспортного коридора из Индии. Однако это только временная остановка», - заявил политолог.

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