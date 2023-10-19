«Еле уговорила мужа, чтобы он не пошел бить физруку морду» 2 19.10.2023, 17:03

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Учитель физкультуры заставил школьницу заниматься во время месячных.

«Менструация — это не повод не заниматься», — заявил учитель физкультуры одной из минских школ своим ученицам и поставил им плохие отметки. О случае «Еврорадио» рассказала слушательница и мама одной из девочек Татьяна (имя изменено).

— Мы были в шоке, я еле уговорила мужа, чтобы он не пошел бить физруку морду, — говорит собеседница. — Дочка пришла растерянной. Она и не знала, как объяснить учителю… мужчине, почему у нее болит живот. Кроме того, она забыла запасную прокладку и очень боялась, что кровь просочится сквозь светлый спортивный костюм, и это все увидят. Неужели в нашей стране существует такой ненормальный закон, обязывающий школьниц качать пресс и бегать во время критических дней? Что, надо каждый месяц брать справку от врача или как?!

От имени Татьяны звоним в Министерство образования, где нам рассказывают: нормативными актами подобные случаи в Беларуси не регулируются.

Выставление отметки неправомерно

— Естественно, что брать справку от врача на этот период вы не будете, поэтому действовать надо только по договоренности, — говорит консультант управления общего среднего образования ведомства Александра Алексеева. — Школьница предупреждает, что плохо себя чувствует, и либо остается сидеть на скамейке, либо занимается чем-то другим в зависимости от ситуации.

Если учитель поставил плохую отметку, вы можете оспорить ее у завуча. Вообще, отметка ставится за определенные действия на уроке. Если человек не занимался по причине плохого самочувствия, безусловно, выставление отметки неправомерно.

Соберите родителей и идите к директору!

А что делать, если физрук не слышит и заставляет качать пресс?

— Идите к директору! — однозначно советуют в министерстве. — Лучше собраться группой родителей, которые заинтересованы в решении этой проблемы. В нормативных актах и в своих письмах мы этот вопрос не регулируем, но он должен регулироваться правилами внутреннего распорядка или какими-то другими локальными актами школы.

Поставьте директора школы в известность, что существует проблема: учитель ставит двойки, когда дети не приступают на уроке к двигательной активности из-за плохого самочувствия.

Конечно же, в таких случаях надо отпрашиваться. Раньше тоже не было никаких специальных документов, которые это регулировали. Нигде даже не было прописано, что родители должны писать записки об освобождении — учителей просто предупреждали. Так было и ничего не изменилось.

Подойдите сами к учителю и скажите: «Если вы не понимаете, что это такое — нечего судить. Ребенок мой не может заниматься в эти дни». И не забудьте опротестовать отметку.

А, может, она обманывает?

А что, если школьницам на самом деле не плохо, а они просто не хотят заниматься? Вдруг месячные станут классической отговоркой просто прогулять урок, и логика учителя именно в этом?

— Чтобы не было проблем и вопросов, можно сходить к школьной медсестре, объяснить ей все, и она даст освобождение на урок, — советует собеседница.

Боли во время месячных связаны с медицинским диагнозом. Требуются лекарства!

— Соберите родителей и идите к директору, а потом выяснится, что это несанкционированный митинг, — грустно шутит врач-гинеколог Станислав Соловей, которого журналисты попросило прокомментировать ситуацию с профессиональной точки зрения. — Если мы не говорим про ГУБОПиК, все-таки, видно, что с большего, в Беларуси живут и работают нормальные люди. В Министерство образования извергов и садистов специально не набирают, поэтому советы правильные.

Что касается темы месячных, то она в стране слишком стигматизированная. Говорить про это — как-то грязно, мы этого стесняемся. Школьнице нужно собраться с духом, чтобы сказать учителю, почему ей плохо. А если менструация началась не по графику, что у подростков происходит довольно часто? А если началась впервые и прямо в школе?..

Врач убежден, что ситуация, когда учитель априори не верит своим ученикам, очень странная. Мол, «плохо»? А ты докажи, что страдаешь, а то не отпущу.

— Нам всем надо понимать, что у кого-то месячные очень обильные, у кого-то — болезненные. Заниматься спортом в такое время трудно. К сожалению, у нас многие считают, что когда менструация болезненная — это нормально: «У тебя болит? У меня тоже болело. Родишь — пройдет!» Но дисменорея (патология, связанная с возникновением болей в низу живота) — это медицинский диагноз. Она бывает первичной (на всю жизнь) или вторичной (например, возникла после какого-то заболевания) — это симптомы. Чтобы справиться с болью, девушки и женщины принимают обезболивающие (ибупрофен или парацетамол). Также мы часто назначаем гормональные препараты. В случаях, когда месячные обильные — кровоостанавливающие средства. Это медицинская ситуация.

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